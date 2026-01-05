Tlajomulco y Zapopan se coronan campeones de la Copa Jalisco Infantil 2025

Los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan se proclamaron campeones de la Copa Jalisco Infantil 2025 en las ramas femenil y varonil, respectivamente, tras imponerse con marcadores de 2-0 en las finales disputadas en el Estadio Jalisco.

Define Copa Jalisco Infantil 2025 a sus campeones en el Estadio Jalisco (Cortesía)

La primera edición de este torneo reunió a más de 6 mil alumnas y alumnos de quinto y sexto grado de primaria, consolidándose como una plataforma para promover el deporte, la convivencia y la detección de talento desde edades tempranas en todo el estado.

En la final femenil, el representativo de Tlajomulco de Zúñiga venció a El Salto con anotaciones de Zoe Sandoval y Brithany Limón, mientras que en la rama varonil, Zapopan superó a Amatitán con goles de Mateo Vilavox y Diego Quirarte.

Los encuentros se llevaron a cabo de manera previa a la jornada decisiva de la Copa Pacífica Centenario de la Universidad de Guadalajara, torneo en el que participaron Leones Negros, así como los clubes Chivas, Atlas y Monterrey, lo que permitió a las y los futbolistas infantiles vivir una experiencia cercana al fútbol profesional.

“En la cancha me sentí muy feliz y emocionada de que mi equipo haya salido campeón, y de haber anotado el primer gol”, expresó Zoe Sandoval, tras la victoria de Tlajomulco en la rama femenil.

Tras las finales, las y los participantes disfrutaron de partidos de alto nivel del fútbol mexicano, fortaleciendo su motivación y acercamiento al deporte profesional.

Como parte del protocolo de la final de la Copa Pacífica, las y los campeones de la Copa Jalisco Infantil 2025 acompañaron a los equipos finalistas en su ingreso a la cancha durante la ceremonia previa, y la premiación se realizó en el medio tiempo del partido entre Atlas y Monterrey.

El acto estuvo encabezado por autoridades estatales y deportivas, entre ellas Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco; Luis Fernando Ortega Ramos, director general de CODE Jalisco; Alberto Castellanos, presidente del Club Leones Negros; así como titulares de los consejos municipales del deporte de Zapopan y Guadalajara.

Como reconocimiento a su esfuerzo y desempeño, las y los campeones recibirán un viaje recreativo, deportivo y cultural a la Ciudad de México.

La etapa municipal del torneo, coordinada por la Secretaría de Educación Jalisco, logró movilizar talento deportivo escolar en los 125 municipios del estado, con una cobertura sin precedentes. Posteriormente, en la fase regional participaron 95 municipios en la rama varonil y 60 en la femenil.

Con esta competencia, se fortaleció la integración regional, la colaboración intermunicipal y la convivencia comunitaria, sentando bases sólidas para la detección de talento y el desarrollo deportivo infantil en Jalisco, en entornos seguros e incluyentes.