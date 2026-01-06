Academias Municipales de Guadalajara lanzan su oferta educativa para el periodo 2026 A

Las Academias Municipales de Guadalajara dieron a conocer su oferta educativa correspondiente al periodo 2026 A, con más de 200 talleres dirigidos a la ciudadanía, enfocados en el aprendizaje, el autoempleo y el emprendimiento.

Las inscripciones estarán abiertas del 19 al 23 de enero, y los cursos se impartirán en las 16 sedes de las Academias Municipales distribuidas en el municipio. La iniciativa forma parte de los objetivos de la administración encabezada por la presidenta municipal, Verónica Delgadillo.

Carlos Reyes, director de Capacitación y Academias Municipales, informó que la oferta incluye una amplia variedad de talleres en distintas áreas, entre ellas gastronomía, belleza, artes, idiomas y diseño.

“Tenemos gran variedad de cursos y talleres, por ejemplo: cocina, repostería, pastelería; del área de belleza: corte de cabello, aplicación de uñas, pestañas, extensiones, colorimetría y barbería; además de diseño de modas, pintura, idiomas como inglés y francés, danza folclórica, danza árabe, globos y floristería”, detalló.

Como novedad, Reyes destacó que por primera vez se ofrecerá un curso completamente virtual denominado Tienda en Línea, en el cual las y los participantes aprenderán a tomar fotografías de productos, realizar publicidad digital, cerrar ventas y desarrollar una tienda digital. Este taller estará disponible en todas las Academias Municipales.

El funcionario explicó que los talleres pueden ser semestrales o trimestrales y que la mayoría son gratuitos. Únicamente los cursos en modalidad intensiva tienen un costo mínimo de 400 pesos, los cuales constan de dos horas de clase por semana durante tres meses, para un total de 20 horas.

Finalmente, informó que las personas interesadas pueden inscribirse acudiendo directamente a la academia de su elección, donde deberán seleccionar el curso, sede y horario, además de presentar CURP, copia de la INE, comprobante de domicilio y firmar el reglamento interno.