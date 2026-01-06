Encabeza Quirino caminata tradicional a Cajititlán por festejos de Reyes Magos

El alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la caminata tradicional desde la cabecera municipal hasta el poblado de Cajititlán, como parte de los festejos en honor a los Reyes Magos, una de las celebraciones religiosas y culturales más representativas del municipio.

Desde las primeras horas del día, fieles y visitantes se incorporaron al recorrido que cada año reúne a personas provenientes de distintas comunidades, fraccionamientos y municipios vecinos, quienes participan mediante ofrendas y mandas para pedir salud, prosperidad y bienestar para sus familias y para la localidad.

Durante el trayecto, el alcalde señaló que la caminata forma parte de una tradición arraigada y destacó el sentido comunitario y espiritual de la celebración.

“Vamos a hacer esta ofrenda a nuestros Reyes Magos. Vamos cuatro horas caminando desde la Cabecera Municipal, como año con año, para pedir por todas las familias, para que haya prosperidad, mucha salud y mucha energía; para que nos den la oportunidad de seguir sirviendo a nuestro municipio y que nuestras familias estén de lo mejor”, expresó.

Reyes de Cajititlán (Cortesía)

En el contexto de las festividades, el Gobierno de Tlajomulco implementó un operativo especial de seguridad y atención ciudadana, ante la alta afluencia de personas que se espera este miércoles 7 de enero, día en que se realizará la peregrinación principal y el tradicional paseo en lancha de las imágenes de los Reyes Magos en la laguna de Cajititlán.

El presidente municipal informó que se instaló un Centro de Mando con la participación de Seguridad Pública, Protección Civil y Movilidad, en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado y la Policía Metropolitana, con un despliegue superior a 300 elementos en la delegación.

Además del carácter religioso, las celebraciones de Reyes Magos representan un impulso para la economía local, al generar actividad en comercios, servicios, gastronomía y actividades culturales, lo que posiciona a Cajititlán como uno de los principales puntos de atracción turística de Jalisco durante el inicio del año.

Se espera una afluencia superior a dos millones de personas durante las festividades, que se extienden a lo largo de todo el primer mes del año. Para este miércoles 07 de enero se registra la mayor concentración de visitantes, con la peregrinación y el paseo en lancha de los Reyes Magos. A la par, se efectúa operativo de seguridad cuenta con más de 300 elementos y coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno.