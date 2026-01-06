Jalisco garantiza tarjetas ilimitadas para subsidio de transporte público

. .

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que no habrá límite en la entrega de tarjetas únicas para acceder al subsidio en el transporte público, asegurando que todos los usuarios podrán beneficiarse de la tarifa preferencial de $11 pesos por viaje, frente a los $14 pesos establecidos.

“Aquí pueden alcanzar tarjeta los 8 millones y medio de jaliscienses. Hay una meta de credencialización, pero eso no quiere decir que exista un tope de credenciales, no hay límites”, subrayó el mandatario.

Antecedentes

El pasado 2 de enero, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó que en una primera etapa se entregarían 1.5 millones de tarjetas Al Estilo Único Jalisco. Sin embargo, la cifra parecía insuficiente frente a los más de 3 millones de pasajeros diarios que utilizan el transporte público en el estado. Con el nuevo anuncio, Lemus garantiza que habrá tarjetas para toda la población.

Beneficios

Tarifa preferencial: $11 pesos por pasaje con la tarjeta única.

Viajes ilimitados: el descuento aplica en cada uso, sin restricciones.

Cobertura total: acceso para los 8.5 millones de habitantes de Jalisco.

Financiamiento

El programa cuenta con una bolsa autorizada de 1,200 millones de pesos para garantizar el subsidio, aprobada por el Congreso de Jalisco. Aunque en el presupuesto 2026 se avaló una bolsa de 777 millones, el gobernador aseguró que los recursos están garantizados para cubrir la demanda.

Registro y entrega