Propone el PAN crear Comisión de Diputados que supervise seis meses al transporte público

La dirigencia del PAN realizó una rueda de prensa en su sede estatal. El tema lo presentarán los legisladores la próxima semana en el Congreso.

Para la dirigencia del PAN Jalisco “es inaceptable” que el gobernador Pablo Lemus haya dado su aval al incremento de 9.50 a 14 pesos en el precio del transporte sin mejora en la calidad.

El presidente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, propuso crear una Comisión Especial en el Congreso, que tenga facultades para darle seguimiento durante seis meses al servicio de transporte público y en junio -antes del Mundial- que se constate si hay mejorías. De no haberlas, dijo que se tendría que regresar al precio anterior de 9.50 pesos.

“A partir de hoy, a partir del 6 de enero contemos seis meses. Si en seis meses el gobierno de Movimiento Ciudadano no cumple con seis puntos que vamos a pedir, entonces que se eche para atrás el ‘tarifazo’, que se eche para atrás lo que sería injusto si no se cumplen estos seis puntos. ¿Y cuáles son?, que sea menos la espera del ciudadano para el transporte público, para que no esté esperando tanto tiempo. Hay veces 15, 20, 30 minutos y hasta una hora”, precisó.

El legislador local del PAN, Julio Hurtado Luna, dijo que la próxima semana, al regresar a las actividades el Congreso del Estado, la bancada del blanquiazul va a proponer formar una Comisión Especial de legisladores para vigilar seis meses a las rutas del transporte público.

“Que (esta Comisión) tenga facultades incluso para poder analizar y tomar decisiones con relación al tema de la tarifa, para en determinado momento pasados los seis meses, poder tomar decisiones sobre revertir este incremento”, subrayó.

Para el diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, el subsidio de tres pesos para que los usuarios paguen 11 pesos, no debe condicionarse a la entrega de una tarjeta de débito llamada Yo Jalisco, ya que se sospecha que MC puede darle un uso clientelar en las siguientes elecciones, al tener un padrón de más de un millón 500 mil beneficiarios en todo el estado.

“Trae muchas trampitas. Si tienes tu tarjeta, el gobierno de Movimiento Ciudadano te controla, manipula tu información y te va a estar controlando. Si no tienes la tarjeta te va castigar y pagarás el incremento total de 14 pesos. Si tienes tarjeta te hago descuento, si no tienes tarjeta, te castigo”, dijo.

El legislador local César Madrigal también le pidió al gobernador que se establezca un plazo de seis meses para que se presente un Plan Integral de Movilidad, ya que no solo hay fallas en el transporte urbano, sino un sistema vial que colapsa en ciertas zonas y horarios.