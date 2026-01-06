Rompe récord “Rosca y Tradición” con más de 4 mil 700 piezas artesanales

. “Rosca y Tradición” generó ingresos superiores a los 200 mil pesos.

La iniciativa “Rosca y Tradición”, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco (SEDECO), alcanzó en su edición 2025 un nuevo récord con la producción de 4 mil 759 figuras artesanales, cifra que superó las 4 mil 150 piezas registradas el año anterior.

Este esfuerzo generó una derrama económica de 218 mil 54 pesos, en beneficio directo de artesanas y artesanos que elaboran las tradicionales figuras para la Rosca de Reyes, sustituyendo piezas de plástico por creaciones hechas a mano con técnicas como el barro esmaltado, el bruñido y la cerámica de alta temperatura.

Tradición y economía local

El proyecto, coordinado por la Dirección de Fomento Artesanal de SEDECO, busca preservar las tradiciones que fortalecen la identidad cultural de Jalisco y, al mismo tiempo, impulsar el consumo local. La iniciativa vincula directamente al sector artesanal con el gremio panadero, generando oportunidades económicas durante una de las celebraciones más representativas del país.

“Con Rosca y Tradición conectamos dos actividades tradicionales: las panaderías locales que elaboran la rosca de reyes y las y los artesanos que producen figuras de barro y cerámica. Gracias a esta vinculación hubo ganancias por más de 200 mil pesos para personas artesanas de Jalisco”, destacó Cindy Blanco Ochoa, titular de SEDECO.

Participación y aliados estratégicos

En la edición 2025 participaron 16 panaderías, de las cuales 15 se ubican en el Área Metropolitana de Guadalajara —entre ellas Cotidiano, Yapa, Pale, Nania y Bread & Butter— y una más en Monterrey, Nuevo León.

Además, la empresa Diageo, a través de la marca Tequila Don Julio, se sumó como aliado estratégico, activando a dos talleres artesanales que elaboraron piezas de cerámica para 13 panaderías adicionales en Atotonilco El Alto.

Artesanos y talleres involucrados

La convocatoria abierta permitió la participación de talleres provenientes de municipios con amplia tradición artesanal, entre ellos: Taller Mae Delgado, Taller Ken Edwards, Servando Cúmora, Taller Tilo MX, Taller Cobi Ceramista, Taller Silvia Barboza, Taller CAAT, Taller Jarabo, Taller Flor de Capomo, Taller Creativo Pérez, Taller Pilar Núñez de Legado Panduro y Taller Legado Jimón López.

Compromiso con el patrimonio cultural

Con esta iniciativa, el Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso de convertir las tradiciones en oportunidades de desarrollo económico, fortaleciendo al sector artesanal, impulsando el consumo local y contribuyendo al cuidado del medio ambiente mediante la sustitución de plásticos por piezas elaboradas con técnicas tradicionales.