SOGEM recibe al 2026 con nuevos talleres basados en obras de Italo Calvino

Los amantes de las letras tendrán nuevas opciones en el aprendizaje de la escritura y la literatura, pues la escuela de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) en Guadalajara ofrecerá dentro de sus novedades para el calendario de este naciente año 2026, el Taller de Técnicas Narrativas con un programa basado en la obra “Seis propuestas para el próximo milenio”, de Italo Calvino.

Martha Cerda, fundadora y directora de la escuela de escritores tapatía, dio a conocer a La Crónica de Hoy que en virtud de que Italia será el país invitado de honor durante la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la SOGEM se ha considerado oportuno analizar a uno de los escritores contemporáneos más importantes de la nación europea.

La escritora, dramaturga y poeta expuso que en dicho taller de técnicas narrativas “abordaremos la creación de personajes, la literatura lúdica, el tiempo, la trascendencia, la literatura fantástica y la metaficción, entre otros temas de la condición humana” y que tales técnicas pueden aplicarse tanto en la elaboración de cuentos como de novelas.

MODALIDADES DEL TALLER:

El Taller de Técnicas Narrativas basado en las Seis propuestas para el próximo milenio, de Italo Calvino, será coordinado por la propia Martha Cerda y tendrá dos modalidades:

-Presencial, los martes de 10 de la mañana a 12 del día, en las instalaciones de la SOGEM.

- En línea, los martes de 7:00 a 9:00 pm, vía Zoom.

CURSO DE ANÁLISIS DE LA NOVELA DE ITALO CALVINO: “SI UNA NOCHE DE INVIERNO UN VIAJERO”

En la lista de novedades para el 2026, la SOGEM ha incluido también el Curso de Análisis Literario sobre la novela de Italo Calvino: “Si una noche de invierno un viajero”, obra en cuyos capítulos el autor rinde homenaje a grandes figuras de la literatura universal, los cuales serán abordados por la maestra Alejandra Maraveles y académicos de renombre que impartirán conferencias en torno a este libro de Calvino, quien realmente nació en Cuba, pero de padres italianos, y creció y se desarrolló artísticamente en Italia.

Este curso, de acuerdo a lo que señaló la maestra Martha Cerda viene a ser complemento del taller de técnicas narrativas en torno al mismo autor.

Los conferencistas invitados son Benito Gómez (UdeG), Luis Mario Cerda (UNAM), Ome Galindo (ITESO) y Lourdes Govea (Instituto Dante Alighieri).

El curso será presencial, los jueves, de 7:00 a 9:00 pm, en la sede de SOGEM.

Escuela de la SOGEM Guadalajara

INICIO DE LOS CURSOS:

Taller de Técnicas Narrativas: martes 20 de enero de 2026, en las dos modalidades.

Curso de Análisis Literario: jueves 22 de enero de 2026.

Mayores informes sobre esos y otros cursos, en los teléfonos 33 3616 3763 y 33 3630 0020 (fijos)

Por WhatsApp: 33 1072 54 07, 33 2168 6126 y 33 2630 5095.

O en el domicilio de SOGEM Guadalajara, ubicado en Avenida Agustín Yáñez 2839, muy cerca de la Glorieta Minerva, de lunes a viernes en horas de oficina.

“COINCIDENCIAS”, NUEVO ANUARIO CON DIFERENTES GÉNEROS LITERARIOS

Año con año, la SOGEM Guadalajara cumple con la tradición de publicar un compendio integrado por textos pertenecientes exclusivamente al género del cuento, escritos por alumnos; sin embargo, entre las novedades que la escuela prepara en este 2026, saldrá a la luz el libro “Coincidencias” en donde se incluirán colaboraciones de estudiantes y maestros, correspondientes a otros géneros literarios.

Así pues, este novedoso anuario que a diferencia de los anteriores -que se publican hasta casi el fin de año- saldrá de la imprenta probablemente en marzo, con textos de poesía, minificción, ensayo, dramaturgia y episodios de novela, en una amalgama de autoras y autores de diferentes edades y condiciones, pero con una coincidencia en común: el amor por las letras.