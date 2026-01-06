“Van a salir muchas sorpresas”; Lemus adelanta que hay políticos vinculados con comerciante ejecutado en Av. Topacio

Redes sociales

En relación con el asesinato del comerciante del Mercado de Abastos Alberto Prieto Valencia, acaecido el pasado 29 de diciembre, en los límites de Zapopan y Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, hizo varias revelaciones sobre el curso de las indagatorias para esclarecer el caso en el que también murieron la hija del señalado y uno de sus guardaespaldas, apare de que otros cuatro escoltas quedaron lesionados.

El mandatario estatal adelanto que “aquí van a salir muchas sorpresas; de personas relacionadas” con el fallecido, del cual confirmo que contaba con antecedentes penales, por robo de tráiler.

“Mucha gente lo había señalado por ser un empresario (...) No confundamos, nada de empresarios, ese no es empresario”, agregó Lemus, quien adelanto que la Fiscalía tiene dos líneas de investigación: “una, rifas y sorteos en el Mercado de Abastos a través de una red de colombianos que estaban a su servicio para cobrar esto que se ha nombrado como créditos gota a gota o de goteo. Eso no es un empresario, discúlpenme”.

El titular del Poder Ejecutivo de Jalisco indicó que la segunda línea de investigación apunta al “tráfico y venta de armas”.

Lemus prometió que no se trata de “una investigación con tintes partidistas o políticos. Eso sí no. Pero sí hay personajes políticos relacionados con él que pudieran tener, pues digamos, un vínculo financiero. Por supuesto que se va a castigar”.

Prieto Valencia fue acribillado en un atentado en la Avenida Topacio, en la línea divisoria de Residencial Victoria y la Colonia Santa Eduviges, por un comando de 30 hombres que dispararon ráfagas de fusil en contra del auto Lamborghini del comerciante propietario de bodegas del abasto.

Su hija Sofía, de 16 años de edad, y un guardaespaldas murieron junto con aquél. En la escena del crimen hubo un desigual enfrentamiento entre los sicarios y siete escoltas de Prieto Valencia.

La refriega duró de 10 a 15 minutos sin que aparecieran policías, según vecinos y otros testigos. En el lugar quedaron más de mil 900 casquillos de bala.