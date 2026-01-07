Abren proceso a detenido con pistola en el aeropuerto; también a otros 2 capturados con fusil en Zapopan

El Gabinete de Seguridad dio su primer reporte de 2026. Se investigan antecedentes y actividades del propietario de bodegas en el mercado de Abastos.

Un hombre iba a abordar un avión armado con pistola en el aeropuerto de Guadalajara

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de un hombre a quien agentes de la Guardia Nacional le descubrieron una pistola en el aeropuerto de Guadalajara.

El presunto delincuente está identificado como Luis “S”, y quedó sujeto a proceso por “la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”, de acuerdo a lo informado por la FGR.

En la carpeta de investigación relativa al caso, consta que los elementos de la Guardia Nacional adscritos al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla, le encontraran en su equipaje de mano una pistola tipo escuadra, un cargador y diez cartuchos útiles, esto durante la revisión en el área de filtro de seguridad.

Pretendía tomar un vuelo armado con pistola escuadra

“El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la FGR y este lo remitió ante el juez especializado, quien calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso por el delito antes referido”, señaló el Ministerio Público de la Federación.

Como medida cautelar, Luis “S” estará en prisión el tiempo que dure su proceso en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco.

DOS DETENIDOS EN AUTO SIN PLACAS Y CON ARMA LARGA EN ZAPOPAN

La FGR en Jalisco también obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Eduardo “S” y Fabián “R”, por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Detenido en auto sin placas y en posesión de fusil

Ellos fueron arrestados por policías de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, cuando ambos viajaban en un vehículo sin placas de circulación, por lo que los policías les marcaron el alto.

“Al realizar una revisión al vehículo, las autoridades aseguraron un fusil, un cargador y seis cartuchos útiles, por lo que ambas personas quedaron detenidas”, detalló la FGR.

Los imputados y los objetos del delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federaly Éste los remitió ante un juez especializado, quien calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso por el delito ya referido.

También como medida cautelar, Eduardo “S” y Fabián “R” estarán en prisión el tiempo que dure su proceso en el Complejo Penitenciario de Puente Grande.