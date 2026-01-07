Movilidad de Guadalajara sensibiliza a más de mil 400 conductores sobre los riesgos de la velocidad

Como parte de las estrategias permanentes para la prevención de siniestros viales, el Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Movilidad y Transporte, llevó a cabo durante 2025 un total de 24 operativos de control de velocidad con el objetivo de concientizar a las personas conductoras sobre los riesgos de exceder los límites permitidos.

Mediante los operativos “Bájale a la Velocidad”, las autoridades sensibilizaron de manera directa a mil 455 conductores, quienes recibieron información clara y oportuna sobre el impacto que tiene la velocidad en la gravedad de los siniestros de tránsito, considerada una de las principales causas de hechos viales con consecuencias fatales.

Durante estas acciones, se detectaron 575 vehículos que circulaban por encima del límite máximo permitido en las vialidades, establecido en 50 kilómetros por hora. En algunos casos, se identificaron automovilistas que alcanzaban velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora, lo que representa un alto riesgo para todos los usuarios de la vía.

Los controles de velocidad se implementaron en vialidades como Javier Mina y Juan de Dios Robledo, y contaron con el apoyo de la Policía Vial, así como de la Iniciativa para la Seguridad Vial de Bloomberg Philanthropies, fortaleciendo el trabajo interinstitucional en materia de movilidad segura.

De acuerdo con datos de la Dirección de Movilidad, el 91.13 por ciento de las personas conductoras que fueron detectadas circulando a exceso de velocidad eran varones, un indicador relevante que servirá como base para el diseño de futuras estrategias de comunicación, campañas de prevención y acciones focalizadas en seguridad vial.

La Dirección de Movilidad del Gobierno de Guadalajara informó que continuará con este tipo de operativos, cuyo objetivo principal es prevenir siniestros, educar a los conductores y fomentar el respeto a los límites de velocidad, con el fin de garantizar la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas, y avanzar hacia una ciudad más segura, justa y ordenada.