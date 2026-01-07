Reanudan pagos en recaudadoras del municipio de Guadalajara

Recaudadoras municipales como la que se encuentra en la Unidad Administrativa Prisciliano Sánchez, en Circunvalación Oblatos, ya reanudaron operaciones

El sistema para cobros en oficinas recaudadoras del municipio de Guadalajara ha quedado restablecido, por lo que a partir de este jueves 6 de enero ya fue posible cubrir pagos como el del impuesto predial, según lo señaló el gobierno municipal de la capital de Jalisco.

“Informamos que ya se restableció el sistema para pagos y otros trámites del Gobierno de Guadalajara, por lo que el servicio en las recaudadoras, bancos, kioscos, tiendas de conveniencia, GuaZap y en línea ya se encuentra disponible a partir de este momento”, publicó la comuna en su cuenta oficial de X

“Agradecemos tu paciencia y compromiso para que juntas y juntos sigamos cuidando Guadalajara”, agregó el gobierno municipal.

El martes 6 no se recibieron pagos por ningún medio, pues -luego de que miles de contribuyentes saturaron el sistema- se dijo que se tenía que dar mantenimiento a sus programas informáticos para los cobros.

NO HAGAS FILA EN PAGO DEL PREDIAL

Para recaudar el impuesto predial, el Gobierno de Guadalajara asegura que cuenta con seis recaudadoras, cuatro módulos de cobro fijo, dos módulos de cobro móvil, 17 kioskos en diferentes ubicaciones, y además se pueden hacer los pagos a través de bancos, en tiendas de conveniencia y en la página web y en el whatsapp Guazap.

El descuento que como cada año se ofrece en el pago de dicho impuesto, estará vigente enero y febrero por lo que no es necesario hacer grandes filas los primeros días del año. Otra opción de pago es en las cajas de la tesorería municipal que están en todas las instalaciones de la Cruz Verde municipal de Guadalajara.