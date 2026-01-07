Retiran 770 vehículos abandonados de la vía pública en Tlaquepaque durante 2025

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque retiró de las calles 770 automóviles durante 2025 y se emitieron mil 100 notificaciones a propietarios, informó la Subdirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El subdirector de Vialidad, Rafael Orozco Miramontes, explicó que los automóviles fueron previamente apercibidos por la Dirección de Medio Ambiente, conforme a un procedimiento que otorga un plazo de nueve días para que los propietarios retiren las unidades.

“Se llevó a cabo un proceso de nueve días; durante ese periodo, si el vehículo no era retirado o atendido, se procedía a su remoción con grúa y traslado al depósito vehicular, previa recepción de un reporte ciudadano”, detalló.

Los operativos iniciaron en la zona Centro del municipio y posteriormente se extendieron a diversas calles y avenidas de la ciudad. Durante las inspecciones, las autoridades detectaron desde vehículos reducidos prácticamente a lámina hasta casos en los que personas habitaban en su interior.

“Encontramos vehículos en condiciones de abandono total, por lo que invitamos a la ciudadanía a continuar reportando aquellos automóviles que se encuentren en evidente estado de abandono”, señaló Orozco Miramontes.

Por su parte, el director de Medio Ambiente, Lenin Torres Mondragón, indicó que los mil 100 vehículos notificados fueron reportados principalmente por la ciudadanía, debido a que generaban problemas de inseguridad, contaminación y obstrucción de la vía pública.

Explicó que el procedimiento consiste en atender el reporte ciudadano, verificar el estado del vehículo y notificar a las y los propietarios cuando se detectan señales de abandono, como acumulación de basura, llantas ponchadas o daños por vandalismo.

“Generalmente realizamos tres visitas, una cada tres días. Si el vehículo no es retirado dentro del plazo establecido, se informa a Vialidad para que proceda al retiro”, precisó.

Finalmente, las autoridades recordaron que los reportes de vehículos abandonados pueden realizarse vía WhatsApp al número 33 1769 9910, así como a través del sitio web y redes sociales oficiales del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque.