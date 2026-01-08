Tlaquepaque recibió alrededor de 350 mil visitantes durante las vacaciones decembrinas de 2025

Durante el periodo vacacional decembrino de 2025, el municipio de San Pedro Tlaquepaque recibió alrededor de 350 mil turistas nacionales e internacionales, quienes acudieron a disfrutar de actividades navideñas, eventos culturales y de los espacios tradicionales que distinguen a esta Villa Alfarera.

El secretario de Fomento Económico y Cultural, Juan David García Camarena, señaló que Tlaquepaque se mantiene como uno de los destinos más visitados de la zona metropolitana, debido a su oferta cultural, artesanal y gastronómica, así como a los recorridos turísticos peatonales gratuitos que se realizan en el centro del municipio.

De acuerdo con el funcionario, la derrama económica generada durante este periodo fue superior a los 200 millones de pesos, como resultado del consumo en restaurantes, comercios, galerías, hospedaje y servicios turísticos.

“Para las y los turistas, su visita a Tlaquepaque resulta muy placentera y complementaria a sus actividades o itinerarios, ya que recorren el municipio, disfrutan de su oferta gastronómica, realizan los recorridos turísticos tradicionales por el Andador Independencia y el Jardín Hidalgo, conocen las galerías y visitan a las y los artesanos que se instalan en la zona Centro para la exhibición y venta de sus piezas, además de hospedarse en los tradicionales hoteles boutique”, explicó García Camarena.

El secretario destacó también la afluencia de visitantes al Centro Cultural El Refugio, uno de los recintos históricos más importantes del municipio, donde durante diciembre se llevaron a cabo actividades culturales, exposiciones y talleres artesanales.

“Durante las vacaciones, las y los turistas asistieron al Centro Histórico para presenciar las actividades realizadas durante el mes de diciembre, como el encendido del árbol de Navidad, espectáculos culturales, posadas y, en días recientes, la tradicional partida de la Rosca de Reyes. Asimismo, disfrutaron de la decoración e iluminación navideña en calles como Independencia, Juárez y Morelos, así como en el Jardín Hidalgo y la Plazoleta de la Infancia”, puntualizó.

Finalmente, García Camarena señaló que, ante el contexto de un año mundialista en 2026, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque ya se prepara para ampliar su agenda de actividades y recibir a visitantes durante ese periodo.