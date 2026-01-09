Jalisco es el tercer estado con más oportunidades laborales del país durante 2025

Pese a un contexto económico internacional retador, Jalisco se consolidó en 2025 como uno de los principales motores de empleo en México, al posicionarse como el tercer estado del país con más oportunidades laborales, de acuerdo con los Microdatos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al cierre del año, la entidad acumuló un total de 2 millones 53 mil 875 plazas de empleo formal, lo que representó la creación de 27 mil 794 nuevos puestos de trabajo durante 2025. Con estos resultados, Jalisco se ubicó por encima de Nuevo León en el ranking nacional y sólo por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México, que ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente.

La secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, destacó que los resultados reflejan la fortaleza económica del estado y las políticas implementadas para impulsar la generación de empleo. “Sin dejar de reconocer que 2025 fue un año retador por los factores internacionales, Jalisco se ubica en el tercer lugar del ranking nacional en generación de empleo anual. En 2026 seguiremos enfocados en poner las condiciones necesarias y apoyar como nunca a las empresas para la creación de más fuentes de trabajo”, afirmó.

A nivel nacional, durante 2025 se registró una variación acumulada de 278 mil 697 empleos formales, de los cuales Jalisco aportó cerca del 10 por ciento, es decir, uno de cada diez empleos creados en el país tuvo origen en la entidad.

Cabe señalar que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco había estimado, tras un ajuste a mediados de año, la generación de 20 mil empleos para el cierre de 2025, meta que fue superada, lo que reafirma el dinamismo del mercado laboral jalisciense y su papel estratégico en la economía nacional.