Estacionarse en línea amarilla e intersecciones encabezan las multas viales en Guadalajara

Estacionarse en línea amarilla o en la intersección de calles se mantiene como la infracción vial más recurrente en Guadalajara, de acuerdo con datos de la Dirección de Movilidad y Transporte del Gobierno municipal.

Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 200 mil 734 sanciones por violaciones al reglamento de tránsito, de las cuales 87 mil 198, equivalentes al 43.43 por ciento, corresponden a vehículos estacionados en línea amarilla o en cruces de calles.

El titular de la dependencia, Saúl González, explicó que estas conductas representan un riesgo significativo para quienes utilizan la vía pública, ya que reducen la visibilidad y el espacio de circulación, incrementando la probabilidad de siniestros viales.

“Cuando hay línea amarilla es porque la vialidad tiene restricciones; lo que se ocasiona es que se reduzca el espacio del arroyo vehicular y se puede provocar un siniestro. En el caso de las intersecciones, el riesgo es tanto para los vehículos como para las personas peatonas, porque se obstruye la visibilidad”, señaló el funcionario.

La segunda infracción más común en el municipio es la omisión del pago del estacionamiento en la vía pública, con 62 mil 680 multas emitidas durante el mismo periodo.

En tercer lugar se encuentran las sanciones correspondientes a la Clave V, consideradas las más altas en materia de movilidad. De acuerdo con la Ley de Ingresos 2026, estas multas ascienden a 6 mil 362 pesos y aplican por estacionarse sobre banquetas, en espacios para vehículos de emergencia, zonas peatonales, andadores o ciclovías.

“Es la mala práctica de estacionarse en lugares prohibidos y que genera mayores condiciones de riesgo para la ciudadanía”, apuntó González. Por este tipo de infracción se levantaron 36 mil 659 sanciones de enero a noviembre de 2025. Estas multas no cuentan con descuento por pronto pago y únicamente pueden reducirse mediante la toma de un curso de educación vial.

El director de Movilidad recordó que el incumplimiento del reglamento afecta principalmente a las personas más vulnerables de la vía, como peatones y ciclistas.

“Cualquier acción, por simple que parezca, como sancionar un vehículo estacionado en línea amarilla, tiene la función de proteger a quienes están en mayor vulnerabilidad”, subrayó.

Aunque las infracciones se cometen en todo el municipio, González indicó que la zona Centro y las áreas comerciales concentran el mayor número de violaciones a la normativa.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las zonas permitidas de estacionamiento y evitar dejar el vehículo mal aparcado, incluso por lapsos breves.

“Ni un minuto ni cinco segundos, porque en ese tiempo puede ocurrir un siniestro y perderse una vida. Cuando un vehículo se estaciona en la banqueta, muchas personas deben bajar al arroyo vehicular, poniendo en riesgo su integridad”, advirtió.