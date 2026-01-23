“Bien de Noche GDL” invita a celebrar el amor y la amistad con cultura, arte y deporte en el Centro Histórico

El Centro Histórico de Guadalajara volverá a llenarse de vida, música y movimiento con una nueva edición del festival Bien de Noche GDL, una propuesta cultural y recreativa que invita a celebrar el amor y la amistad en el espacio público durante la noche del sábado 7 de febrero, de 19:00 a 23:00 horas.

Bien de noche (Cortesía)

La iniciativa busca convertir las calles del corazón de la ciudad en un punto de encuentro para convivir, disfrutar del arte, el deporte y la cultura, y compartir una experiencia distinta en compañía de amistades, familia o esa persona especial. Durante el evento, museos, plazas y comercios extenderán su horario, mientras que la Vía RecreActiva nocturna permitirá recorrer el centro en bicicleta, patines o caminando.

Un festival mensual para vivir la ciudad de noche

Bien de Noche se realiza el primer sábado de cada mes y propone una vida nocturna temática que transforma el Centro Histórico en un corredor cultural lleno de actividades. La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, explicó que el festival surge a partir del éxito de la primera Vía RecreActiva nocturna, en la que participaron más de 90 mil personas, superando ampliamente las expectativas.

La alcaldesa destacó que el objetivo del programa es crear comunidad y promover la apropiación del espacio público, generando entornos seguros y vibrantes para todas las edades. “Queremos que la ciudad vibre con música, luces, risas y encuentros; que niñas, niños, personas adultas mayores y familias enteras disfruten de un centro vivo y compartido”, señaló.

Durante cada edición se ofrecen actividades como videomapping, conciertos, recorridos turísticos, performances, exhibiciones de danzón y expresiones artísticas, con temáticas que cambian mes con mes. Tras iniciar con el Día de Muertos y continuar con celebraciones decembrinas, en febrero el festival se suma a la conmemoración del amor y la amistad.

Cultura, patrimonio y movilidad nocturna

El presidente de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, Enrique Ibarra Pedroza, destacó que el corredor del Paseo Alcalde se consolidará como un espacio de movilidad nocturna incluyente. Además, diversos templos del Centro Histórico, como la Catedral Metropolitana, El Sagrario, San Francisco, Aránzazu y El Santuario, abrirán sus puertas para exposiciones, narrativas históricas y recorridos guiados.

Por su parte, el secretario de Cultura de Jalisco, Luis Gerardo Ascencio, subrayó que Bien de Noche fortalece el derecho de la ciudadanía a disfrutar del patrimonio cultural de Guadalajara durante la noche. Museos emblemáticos como el Cabañas, el Ex Convento del Carmen, el Museo de la Ciudad y el Museo Regional formarán parte de esta experiencia.

Entre las actividades destacadas se encuentra una producción artística con más de 70 artistas en escena frente al templo de San Sebastián de Analco, a cargo del estudio de ópera del Coro del Estado de Jalisco y la Orquesta Sinfónica.

Un evento con impacto social y turístico

La Universidad de Guadalajara también se sumará a la jornada mediante brigadas de salud que brindarán atención y orientación a las y los asistentes, reforzando el enfoque integral del festival. Autoridades municipales señalaron que Bien de Noche busca consolidarse como un atractivo turístico, capaz de atraer visitantes de otros municipios, estados e incluso del extranjero, generando derrama económica para la ciudad.

“Bien de Noche” se consolida así como una invitación a redescubrir Guadalajara desde otra perspectiva: una ciudad viva, luminosa y compartida, donde una noche al mes el espacio público se convierte en un lugar para encontrarse, convivir y crear comunidad.