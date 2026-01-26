Alerta Guadalajara por mensajes falsos que piden pago de multas

El Gobierno de Guadalajara alertó a la ciudadanía sobre la circulación de mensajes de texto fraudulentos en los que se solicita el pago de supuestas multas o servicios municipales. Las autoridades enfatizaron que este tipo de comunicaciones son completamente falsas y que, bajo ninguna circunstancia, el gobierno municipal solicita pagos a través de mensajes SMS.

De acuerdo con la información oficial, los mensajes incluyen enlaces que aparentan estar vinculados al Gobierno de Jalisco, pero en realidad se trata de una trampa diseñada para engañar a los usuarios y, en muchos casos, comprometer su información personal o financiera. Ante ello, se exhorta a la población a no abrir los enlaces, no responder los mensajes y eliminarlos de inmediato.

Las autoridades estatales confirmaron que estos intentos corresponden a prácticas de phishing, un tipo de fraude digital que busca aprovecharse de la confianza de los ciudadanos para obtener datos sensibles. Por ello, reiteraron la importancia de verificar siempre que cualquier trámite o pago se realice únicamente a través de plataformas oficiales.

En cuanto a los canales legítimos, el Gobierno de Guadalajara recordó que las multas de movilidad y los servicios municipales pueden pagarse en línea las 24 horas mediante el portal oficial del municipio, utilizando tarjeta de crédito o débito. También existe la opción de realizar estos pagos de forma presencial en recaudadoras municipales, bancos autorizados como BBVA y Banamex, así como en tiendas de conveniencia, donde en ciertos periodos se aplican descuentos.

Asimismo, los adeudos por multas de movilidad pueden consultarse y liquidarse ingresando al sistema oficial con el número de placa del vehículo, mientras que el impuesto predial y otros servicios municipales cuentan con su propio portal de pago en línea y la opción de realizar el trámite vía GuaZap. Para servicios estatales, las y los ciudadanos también pueden apoyarse en la aplicación móvil “Trámites y Servicios SHP de Jalisco”, que permite consultar adeudos, agendar citas y efectuar pagos de manera segura.

El Gobierno de Guadalajara reiteró el llamado a mantenerse alerta, desconfiar de mensajes no oficiales y utilizar únicamente los canales institucionales para evitar ser víctima de fraudes.