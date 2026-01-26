Con cuatro mil corredores arranca el Serial Corramos Zapopan 2026 con la Carrera Día del Policía

Con una participación cercana a los cuatro mil corredores, este domingo se realizó la Carrera Día del Policía de 10 kilómetros, competencia que marcó el inicio oficial del Serial Corramos Zapopan 2026, organizado por el Gobierno de Zapopan a través del Consejo Municipal del Deporte (Comude).

Previo al arranque de la competencia se rindieron honores a la bandera y posteriormente se dio la salida a la prueba, que reunió tanto a atletas civiles como a integrantes de distintas corporaciones de seguridad. Del total de participantes, mil 500 fueron elementos policiales, principalmente de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, mientras que el resto correspondió a corredores de la comunidad atlética en general.

En la rama femenil se vivió una competencia intensa y de alto nivel, con dominio de corredoras zapopanas que ocuparon los tres primeros lugares de la clasificación general. Durante gran parte del recorrido, un grupo de cuatro atletas se mantuvo en disputa por la victoria, hasta que, poco antes de la última subida sobre avenida Ávila Camacho, Andrea Berenice Gutiérrez González lanzó un ataque decisivo que le permitió cruzar la meta en primer lugar. La corredora del equipo 3evolution se adjudicó el triunfo con un tiempo de 37 minutos y 50 segundos, seguida por Gabriela Castillejos Castañeda, también de 3evolution, y por Vanessa Citlali Pérez.

Tras la competencia, Gutiérrez González destacó la exigencia del recorrido y la calidad de la organización, además de expresar su satisfacción por haber tomado la decisión clave en el último kilómetro para asegurar la victoria.

En la rama varonil, la carrera tuvo un desarrollo distinto, ya que el tapatío Omar Alfredo Velásquez impuso condiciones desde el banderazo inicial. Con un ritmo constante y sólido, el integrante del equipo Colmena Miel se mantuvo al frente durante todo el trayecto y se convirtió en el primer ganador del Serial Corramos Zapopan 2026 al detener el cronómetro en 32 minutos y 53 segundos. Abraham Zapién Silva y Fernando Villeda Reyes completaron el podio.

Velásquez señaló que el conocimiento de la ruta fue un factor clave para su desempeño y destacó que esta victoria representa un buen arranque de temporada, con miras a futuras competencias de 5 y 10 kilómetros, así como a su preparación rumbo al Medio Maratón de Zapopan.

Además de la clasificación general, la Carrera Día del Policía reconoció el desempeño de las y los participantes pertenecientes a corporaciones de seguridad en distintas categorías por edad. En la rama femenil, Mercedes Adriana Martínez se impuso en la categoría de 18 a 29 años; Dulce Rubí Vargas ganó en el rango de 30 a 39; María del Rosario Jiménez obtuvo el primer lugar en 40 a 49 años, y Adriana Gabriela Balmori se llevó la victoria en la categoría de 50 años y más.

En la rama varonil de policías, Emir Joshua Gudiño fue el ganador en la categoría de 18 a 29 años; Jonathan Díaz se impuso en 30 a 39; Edgar Roberto Arellano obtuvo el primer sitio en 40 a 49 años, y Mario Alberto Hernández encabezó la clasificación en el grupo de 50 años y más.

Con esta competencia, Zapopan dio inicio a una nueva edición del Serial Corramos Zapopan, que a lo largo del año continuará promoviendo la actividad física, la convivencia y el reconocimiento al esfuerzo deportivo tanto de atletas profesionales como de la ciudadanía y los cuerpos de seguridad del municipio.