Policías de Guadalajara detienen a 201 personas en una semana

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara reportó la detención de 201 personas como resultado de los operativos realizados entre el 19 y el 25 de enero de 2026, periodo en el que también se logró el aseguramiento de armas de fuego, droga y la recuperación de vehículos con reporte de robo.

Policía de Guadalajara (Cortesía)

Entre los resultados más relevantes destaca la detención de 10 personas por la portación de armas de fuego, tres más por robo de autopartes y una por robo a persona. Asimismo, se capturó a diversos presuntos responsables de robos a tiendas de conveniencia y de autoservicio en distintas colonias del municipio.

Uno de los aseguramientos fue el de Marco Antonio “N”, de 34 años, quien presuntamente estaría vinculado con al menos 10 robos a tiendas de conveniencia. Fue detenido en la colonia Villas de Guadalupe cuando intentaba encender una pipa con aparente droga; tras una revisión, los oficiales le localizaron aproximadamente seis gramos de presunto crystal, un encendedor y una pipa de cristal.

En otra intervención, mediante el programa Negocio en Contacto, fue detenido Joel Martín “N”, de 24 años, señalado como presunto responsable de al menos siete robos a tiendas de autoservicio. El sujeto fue asegurado tras sustraer varias cajetillas de cigarros de una tienda en la colonia Jardines del Bosque e intentar huir en motocicleta.

Por robo de autopartes, policías municipales capturaron a Diego Misael “N”, de 19 años, quien junto con un cómplice habría desprendido piezas de un vehículo en la zona de Revolución. Al intentar escapar provocaron percances viales, logrando su detención en la colonia Analco, donde le fueron aseguradas diversas herramientas utilizadas presuntamente para cometer el ilícito.

Policía de Guadalajara (Cortesía)

Policía de Guadalajara (Cortesía)

En la misma colonia, los oficiales detuvieron a Gabriel Alejandro “N”, de 42 años, y Karina Laurel “N”, de 26, señalados por el robo de espejos de una camioneta. Ambos intentaron huir en una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente en Tlaquepaque.

También fue aprehendido César Atlas “N”, de 22 años, presunto responsable del robo de un teléfono celular valuado en 11 mil pesos y una cartera a una mujer en la colonia Cuauhtémoc, quien fue asegurado tras una breve persecución.

Durante este periodo, la Comisaría de Seguridad Ciudadana recuperó 11 vehículos y seis motocicletas, además de asegurar nueve armas de fuego, 13 cartuchos, cerca de 192 gramos de droga sintética y más de 16 kilogramos de vegetal verde con características de la marihuana, así como la detención de 20 presuntos narcomenudistas.

Del total de personas detenidas, 156 fueron por faltas administrativas, 34 por delitos del fuero común y 11 por delitos del fuero federal. Finalmente, la Unidad de Búsqueda de Personas, en coordinación con otras instancias, logró localizar a nueve personas que se encontraban en calidad de no localizables.