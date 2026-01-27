Zapopan impulsa la educación ambiental infantil con la Feria Ambiental 2026

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se conmemora cada 26 de enero, el Gobierno de Zapopan llevó a cabo la Feria Ambiental 2026, una iniciativa orientada a fortalecer la conciencia ecológica desde la infancia mediante experiencias educativas y recreativas.

Recorrido Por La Feria Ambiental 2026 (Cortesía)

A través de la Dirección de Medio Ambiente, el municipio desarrolló una jornada dirigida a alumnas y alumnos de nivel preescolar y primaria, con el objetivo de acercarlos a conceptos básicos sobre el cuidado del entorno, su importancia en la vida cotidiana y las acciones que pueden emprender para proteger los recursos naturales.

La feria ofreció un programa diverso que incluyó 28 estands interactivos, diseñados para aprender a través del juego y la experimentación. Entre las actividades destacaron talleres ambientales, juegos educativos, donación de árboles, exhibiciones de flora y fauna silvestre, espectáculos interactivos, obras de teatro y dinámicas de trepa de árboles.

Durante el evento, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, resaltó la importancia de generar conciencia ambiental desde edades tempranas, al señalar que las niñas y los niños pueden convertirse en promotores del cuidado del agua, el manejo responsable de los residuos y el respeto al entorno dentro de sus hogares y comunidades.

Por su parte, el director de Medio Ambiente, Miguel Arturo Vázquez Aguilar, explicó que la Feria Ambiental fue concebida como un espacio para aprender jugando y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con la naturaleza, fomentando el respeto y el ejemplo como herramientas clave para la protección del medio ambiente en el municipio.

Además, se instalaron espacios formativos como el estand del Vivero Forestal de Zapopan, talleres de elaboración de composta y huertos urbanos, actividades sobre separación de residuos, conservación forestal y cuidado del agua, así como una granja escolar. La programación se complementó con talleres con perros de terapia, luchadores viales y biciescuelas, promoviendo valores de movilidad sustentable, bienestar y convivencia responsable.

En la jornada participaron estudiantes de la Escuela Primaria Ramón López Velarde, Escuela Primaria Diego Rivera, Jardín de Niños Juan de Dios Peza y Jardín de Niños Cuauhtémoc, además de dependencias municipales, municipios del Área Metropolitana, instancias estatales y federales, así como empresas y organizaciones de la sociedad civil.

La Feria Ambiental 2026 busca incentivar la participación activa de niñas, niños y adolescentes en la protección del medio ambiente, reforzando la educación ambiental como una herramienta fundamental para construir comunidades más responsables y comprometidas con el desarrollo sostenible en Zapopan.