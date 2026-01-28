La UDG firma convenio con la Cineteca Nacional

Convenio UDG y Cineteca Nacional ( Iván Lara González)

Con el objetivo de impulsar al cine como un medio que permite comprender el mundo que habitamos, y como herramienta cultural, política y social, la UDG (Universidad de Guadalajara) y la Cineteca Nacional han renovado su convenio.

Gracias a dicho acuerdo, las y los estudiantes tendrán la oportunidad de cursar la Maestría en Estudios Cinematográficos.

La firma de convenio se tuvo lugar en la Sala José Clemente Orozco del edificio de Rectoría General de esta Casa de Estudio.

Por su parte, la Rectora General, la maestra Karla Planter Pérez, comentó que esta renovación forma parte de la promoción y el desarrollo del cine, una de las columnas vertebrales en el tema cultural para la UDG.

“El resultado de esta colaboración busca hacer una propuesta formativa sólida que contribuya al trabajo de académicos e investigadores en todo el país, ampliando el campo de los estudios cinematográficos desde una mirada plural y contemporánea. Los objetivos del programa creado por la UdeG trascienden la formación profesional en el análisis y comprensión del lenguaje cinematográfico. Aspiran también a fomentar la investigación, la crítica y la comprensión del cine como un fenómeno cultural que dialoga con la historia, la sociedad y las transformaciones tecnológicas de nuestro tiempo”, explico.

En la firma del convenio, tambén se le entregó a la cineasta Luz Eugenia Cortés Rocha, un reconocimiento post-mortem. Egresada de la maestría recibió hace unos añosel Ariel de Oro a la trayectoria.