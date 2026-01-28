Otra vez, el Congreso de Jalisco rechazó el derecho de las infancias trans a cambiar su identidad

. .

Por tercera vez, el Congreso de Jalisco rechazó modificar la Ley del Registro Civil del Estado, a fin de permitir a las infancias trans a realizar cambios a su acta de nacimiento según su identidad de género autopercibida.

Tras un intenso debate, la votación fue la siguiente: 22 votos en contra, 11 a favor y una abstención de la diputada del Partido Verde, Yussara Canales.

Votaron en contra las bancadas de MC, PAN, PRI, Partido Verde y el diputado del PT, Sergio Martín. No asistieron a la sesión, Alberto Alfaro y Martín Franco, de Morena; Leonardo Almaguer, del PT y Valeria Ávila, de Hagamos.

El legislador de Hagamos, Enrique Velázquez, criticó a los diputados de MC, porque van en contra de sus principios ideológicos y le dan la espalda a las infancias trans que dicen defender.

“Este Congreso debe de legislar en torno a los derechos de las personas. Me parece lamentable que aquí se utilicen algunos artículos y lo que yo creo es que deberíamos de hacer una ley para la identidad, pero la identidad de los partidos, porque hay personas que militan en partidos que en sus documentos y postulados ideológicos hablan a favor -a escala nacional- del tema de los derechos humanos, del tema de la libertad y la igualdad, en contra de la homofobia y aquí hoy vienen con una agenda totalmente contraria a su mismo partido”, subrayó Velázquez.

En respuesta, la diputada de MC, Celenia Contreras, señaló que “es una falta de sentido común” permitir a los menores de 18 años cambiar su nombre y su género. Lo que pide la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no cuida a la niñez jalisciense.

“La Suprema Corte de Justicia podrá enviarnos una sentencia para legislar sobre un tema en particular. Este Poder tiene autonomía para legislar. En nuestras manos se encuentra una ley que es claro que ha dividido a este cuerpo colegiado, pero agradezco que surjan circunstancias como esta para demostrar la pluralidad y la calidad de diálogo que tenemos en Jalisco”, respondió.

La reforma propuesta a la Ley del Registro Civil se votó para dar respuesta a una exigencia de la SCJN de legislar al respecto, ya que a escala federal, la Corte pide a los estados que no impongan prohibiciones al derecho de las infancias trans a reconocer su identidad de género.