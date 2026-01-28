Proponen cambios al aporte económico de los ayuntamientos al programa Listo Jalisco de Útiles

. Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, diputada de MC

Para evitar que algunos municipios no le entren al programa Listo Jalisco de Útiles Escolares, como ocurrió en 2025, la diputada de MC, Ana Fernanda Hernández Sanmiguel, propuso que no sea obligatorio que los ayuntamientos aporten 50% del costo del apoyo que se da a los alumnos.

La idea es que, de acuerdo al contexto socioeconómico de cada municipio, cada ayuntamiento aporte una parte proporcional junto con el Gobierno de Jalisco.

En 2025, seis ayuntamientos no participaron en el programa de entrega de útiles, uniformes, mochilas y calzado deportivo: No entraron Tlaquepaque, Tonalá, Tequila, Mezquitic, Huejuquilla el Alto y Tizapán el Alto.

“La intención es que a través de esta reforma podamos hacer un cambio que incluya que sea una aportación proporcional, es decir, que haya un beneficio para los municipios, que puedan hacer una aportación proporcional y esto va a traer muchos beneficios, porque nos va a permitir que aquellos municipios que por temas económicos o temas presupuestales no pudieron adherirse a este convenio, tengan cobertura por parte del estado”, explicó.

El cambio propuesto es que cada ayuntamiento pueda hacer convenios con el gobierno de Jalisco, previa valoración de las condiciones socioeconómicas, de marginación, pobreza y deserción escolar de cada una de las localidades.

Así como hay casos de municipios que no tienen recursos para aportar al programa Listo Jalisco, hay otros como Guadalajara y Zapopan que pueden entregar más de 50% y en esos casos, podría darse una colaboración de 70/30% con el gobierno estatal.

“Esta reforma nace de que hay un conocimiento de que municipios como Guadalajara y Zapopan han externado que ellos pueden hacer una aportación mayor. La intención es que, de ser así, ya no se quedan en 50 y 50%, si es 70/30, que la diferencia se le aporte a otro municipio. Esto ya se indicará en las reglas de operación y le compete a la Secretaría (del Sistema de Asistencia Social), ya no es un tema de nosotros como Legislativo. El Ejecutivo irá poniendo los putos sobre las ies al respecto de cómo ejecutar”, dijo.

En 2025, el programa Listo Jalisco de Útiles Escolares destinó 737 millones de pesos y se tuvo una cobertura de un millón 068 mil alumnos de educación básica de 119 de los 125 municipios del estado.