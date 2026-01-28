SIAPA anuncia mantenimiento a su sistema informático este sábado 31 de enero

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que el próximo sábado 31 de enero realizará trabajos de actualización y mantenimiento de su sistema informático principal, con el objetivo de mejorar la atención y los servicios que ofrece a la ciudadanía.

Debido a estas labores, durante ese día algunos servicios operarán de manera limitada. No obstante, el organismo precisó que en su Centro Operativo de González Gallo se brindará asesoría en un horario de 08:00 a 13:00 horas, para que las y los usuarios que acudan puedan efectuar pagos en línea. Dichos pagos se verán reflejados en el sistema dentro de los siguientes tres días hábiles.

El SIAPA señaló que esta situación aplicará también para todas las personas que realicen su pago entre el sábado 31 de enero y el lunes 2 de febrero, ya sea a través de plataformas digitales o en tiendas de conveniencia, ya que las transacciones se procesarán de manera diferida.

Finalmente, el organismo indicó que la normalidad en los servicios se retomará el martes 3 de febrero a primera hora, y agradeció la comprensión de la ciudadanía ante estas acciones que consideró necesarias para fortalecer la operación y eficiencia del sistema.