Colectivos LGBT reclaman al Congreso por no reconocer los derechos de las infancias trans

Los colectivos ciudadanos señalan que el Congreso incurre en desacato al mandato que hizo la SCJN. Advierten que seguirán en la lucha a favor de sus derechos.

Un total de 16 organizaciones y colectivos ciudadanos con trabajo en temas de diversidad sexual y defensa de los derechos humanos expresaron un enérgico reclamo en contra del Congreso de Jalisco, luego de que por tercera vez, la mayoría de los diputados y diputadas rechazaron el dictamen que reforma la Ley del Registro Civil, para permitir que los menores de 18 años puedan realizar cambios en su acta de nacimiento de acuerdo a su identidad autopercibida.

Ángel Pimentel, presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, difundió un pronunciamiento en el que señala que la Legislatura incurre en desacato al no reconocer el derecho de las infancias trans a su identidad, como lo solicitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este miércoles, el Congreso local emitió 22 votos en contra de la reforma a la Ley del Registro Civil, hubo 11 votos a favor y una abstención. Votaron en contra las bancadas de MC, PAN, PRI, Partido Verde y el diputado del PT, Sergio Martín.

“Desde la Legislatura pasada existió el requerimiento judicial al Congreso del Estado de Jalisco de homologar la Ley del Registro Civil para cumplir con los máximos estándares de derechos humanos e interés superior de la niñez en la materia, pero esa Legislatura y la actual han desaprovechado muchas oportunidades para dar cabal cumplimiento a su deber constitucional y lo más lamentable son los argumentos que desde el año pasado hemos escuchado en la máxima tribuna de Jalisco”, dijeron los colectivos LGBTI+.

En el comunicado, los colectivos desconocieron como representante de las personas LGBTI+ a la diputada de MC, Montserrat Pérez Cisneros, que llegó a la curul por la vía plurinominal como acción afirmativa LGBTI+ y “que hoy se quitó la máscara votando en contra de las infancias trans”. También lamentaron los discursos abiertamente transfóbicos de diputadas y diputados del PAN, PRI, PVEM y el PT.

Algunos de los firmantes del pronunciamiento son Alianza México Diverso, Chapala Pride, Cabildo de la Diversidad de Puerto Vallarta, Diverso UdeG, Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, Guadalajara Pride, Impulso Trans, Movimiento por la Igualdad en México, y la Red Mexicana de Mujeres Trans.

Las agrupaciones agradecieron y reconocieron el apoyo de los 11 diputados que mantuvieron una posición que reconoce los derechos de las infancias trans, como fueron los legisladores de Morena, Futuro y Hagamos.