Artista urbano pide firmas para seguir tocando su saxofón en el Centro de Guadalajara

Este domingo, peatones que pasaban por el cruce de Juárez y Galeana lo apoyaron con su rúbrica. En unos días, ha reunido más de mil firmas.

En la esquina de la avenida Juárez y la calle Galeana, un joven estudiante toca el saxofón desde hace más de un año y pide monedas a cambio. Junto a su estuche, puso un letrero en donde explica que interpretando música y recibiendo dinero, se ayuda para pagar sus estudios universitarios.

Ahora, añadió otros letreros. Le pide a los peatones que firmen una hoja en apoyo para que el Gobierno de Guadalajara y los inspectores no lo quiten del sitio.

Hace unos días, los inspectores le advirtieron a Argenis, que lo iban a quitar “por el Mundial de Futbol”. Sin embargo, le dieron la oportunidad de que si reúne más de mil firmas, puede estudiarse su caso y le pueden permitir tocar su saxofón aún en los días del Mundial.

“Actualemente estoy recabando firmas, ya que me quitaron los inspectores la semana pasada y conseguí dos semanas de toleranciapara juntar el mayor numero de firmas que pueda y espero con esto conseguir mi permiso, el cual llevó solicitando desde enero del año pasado. Estoy actualmente estudiando cine y la verdad es una carrera muy cara y además, yo soy foráneo, soy de Guanajuato allá tienen su casa. Desgraciadamente son muchos gastos los que conllevan, yo no puedo darme el lujo de no trabajar, porque el día que no trabajo, es día que no como, ¿saben?”, relató.

Argenis es nativo de Irapuato, Guanajuato y ahora vive en Guadalajara para cursar la carrera de cine.

Este domingo, decenas de personas se acercaron a donde tocaba Argenis y le dieron su firma y algunas monedas.

Mientras toca Imagina y luego Ave María, los visitantes del centro de Guadalajara, escuchaban el saxofón, leían los letreros y dejaban su firma.

En apenas unos días ya reunió más de mil firmas y las va a llevar al Ayuntamiento de Guadalajara para que le permitan seguir como un artista urbano en el centro de la ciudad.