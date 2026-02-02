Morena Jalisco se moviliza contra tarifazo; activa plan alternativo de movilidad

Morena Jalisco intensificó su movilización política y social contra el aumento a la tarifa del transporte público, al poner en marcha un Plan Alternativo de Movilidad que busca construir propuestas viables frente al “tarifazo” implementado por el Gobierno del Estado.

La presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena, Erika Pérez García, informó que este plan se desarrolla a través de mesas de trabajo en las que participan académicos, especialistas, colectivos ciudadanos y regidores morenistas de municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, con el objetivo de integrar alternativas y planteamientos que respondan a las necesidades de las y los usuarios.

Entre quienes participan en estas mesas se encuentran José Santos Urbina Mendoza, sociólogo e investigador de la Universidad de Guadalajara; Alejandro Mendo Gutiérrez, ex académico del ITESO; Francisco Guerrero, académico del ITESO; Daniela Zacarías y Carlos Vidal, del Colectivo Leones en Movimiento; Alberto Reyes Sánchez, experto en movilidad, así como regidores de Morena de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y El Salto.

Pérez García sostuvo que el aumento en la tarifa representa una consecuencia directa de gobiernos que, dijo, han normalizado la desigualdad, el abandono y la simulación, por lo que Morena busca posicionarse como una alternativa real y organizada en el estado.

Morena se moviliza contra tarifazo (Cortesía)

En el marco de estas acciones, integrantes del Comité Estatal de Morena Jalisco realizaron una asamblea informativa en el Centro Histórico, donde expresaron respaldo al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum y enfatizaron la necesidad de defender el proyecto de nación.

“Como movimiento y como partido que gobierna en México, asumimos la responsabilidad de protegerla con diálogo, con firmeza y con profundo amor al pueblo. Morena seguirá siendo la herramienta del pueblo para decidir su destino, para defender sus derechos y para construir un país más justo”, expresó la dirigente.

Durante su informe ante consejeros políticos estatales, Erika Pérez también presentó avances de la campaña estatal de afiliación, la cual registra un avance del 77 por ciento respecto a la meta establecida para Jalisco, además de la realización de más de tres mil 500 asambleas seccionales.

Finalmente, reiteró el llamado a militantes, simpatizantes y liderazgos del movimiento a mantener la unidad interna para fortalecer la organización territorial y consolidar la presencia del partido en cada colonia, barrio y comunidad del estado.