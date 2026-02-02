Piden a autoridades ambientales revisar proyectos inmobiliarios cercanos al lago de Chapala

Se pide a las autoridades municipales de tres municipios que preserven el lago ante construcción de fraccionamientos. Malecón de Chapala.

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó un acuerdo mediante el cual se exhorta a la delegación Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), así como a los ayuntamientos de Chapala, Jocotepec y Tuxcueca, para establecer un diálogo técnico y ambiental, sobre el estado que guardan los proyectos de construcción y desarrollos inmobiliarios en la ribera del lago de Chapala.

El acuerdo, promovido por el diputado del Partido Verde ecologista de México (PVEM), José Guadalupe Buenrostro Martínez, tiene como objetivo conocer si los desarrollos ubicados tanto en zonas del cerro como en los linderos del cuerpo de agua cuentan con licencias, permisos y autorizaciones vigentes, así como verificar el cumplimiento de los estudios de impacto ambiental correspondientes.

Buenrostro Martínez subrayó que la ribera de Chapala es uno de los ecosistemas lacustres más importantes del país, fundamental para la disponibilidad hídrica, la regulación climática regional y la biodiversidad, por lo que cualquier proceso de urbanización debe apegarse estrictamente a la normatividad ambiental vigente.

El legislador señaló que este exhorto no busca frenar el desarrollo, sino garantizar que éste se realice con responsabilidad ambiental, certeza jurídica y transparencia, evitando impactos irreversibles al lago y a las comunidades que dependen de él.

El acuerdo aprobado instruye al secretario general del Congreso a remitir el exhorto a las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes, con el fin de que informen, en caso de existir viabilidad, sobre la situación actual de los permisos y autorizaciones y se fortalezca la coordinación interinstitucional en la protección del Lago de Chapala.