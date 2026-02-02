Recauda Guadalajara más de 925 mdp por predial en enero; 32% se pagó por medios electrónicos

Durante el mes de enero, el Gobierno de Guadalajara recaudó 925 millones 834 mil pesos por concepto del impuesto predial, resultado de la participación y cumplimiento de las y los contribuyentes tapatíos.

De este monto, 295 millones 183 mil 899 pesos —equivalentes al 32 por ciento del total— se realizaron a través de medios electrónicos, como la página oficial del Ayuntamiento, instituciones bancarias, el asistente virtual GuaZap, kioscos y tiendas de conveniencia, lo que refleja la creciente confianza ciudadana en las herramientas digitales impulsadas por la Administración municipal.

La Tesorería de Guadalajara informó que durante febrero continúa vigente el descuento del 10 por ciento por pronto pago, beneficio disponible hasta el 28 de febrero, con el objetivo de apoyar la economía de las y los ciudadanos que cumplen de manera oportuna con esta contribución.

Asimismo, se mantienen descuentos del 50 por ciento para sectores prioritarios como personas en estado de viudez, jubiladas, pensionadas, cuidadoras y madres de familia. En el caso de las personas adultas mayores, los beneficios son progresivos: 50 por ciento de descuento para quienes tienen entre 60 y 74 años; 60 por ciento para personas de 75 a 79 años; y hasta 80 por ciento para quienes tienen 80 años o más.

Las autoridades municipales precisaron que todos estos beneficios se aplican de manera automática y no es necesario recurrir a intermediarios para acceder a ellos.

El pago del impuesto predial puede realizarse de manera presencial en las seis recaudadoras municipales, así como en kioscos y módulos de autocobro ubicados en Plaza Brasil, el Parque Luis Quintanar y Plaza Patria. También es posible pagar en sucursales bancarias como Santander, BBVA, Scotiabank, Banamex, HSBC y BanBajío, además de tiendas Oxxo y Farmacias Guadalajara.

De igual forma, las y los contribuyentes pueden efectuar su pago a través del asistente virtual GuaZap, al número 33 3610 1010, escribiendo un “hola” y seleccionando el Municipio de Guadalajara para recibir atención paso a paso. El pago en línea está disponible en el portal oficial del Ayuntamiento, así como mediante el Tesomóvil, unidad itinerante que visita distintas colonias del municipio.

El Gobierno de Guadalajara reiteró la invitación a las y los tapatíos a cumplir con el pago del predial, una contribución que se traduce en mejores servicios públicos, infraestructura y una mayor calidad de vida para la ciudad.