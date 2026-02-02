Toma protesta Laura Imelda a nueva directiva de Destino Tlaquepaque

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, tomó protesta a la nueva mesa directiva de la asociación empresarial Destino Tlaquepaque para el periodo 2026–2028, la cual será encabezada por Brenda del Toro, quien asumió el cargo tras concluir la gestión de Andrés Álvarez Maxemin.

Durante el acto, la alcaldesa subrayó que su administración impulsa el trabajo coordinado con los distintos sectores de la sociedad para generar bienestar y fortalecer el desarrollo del municipio, al señalar que la suma de esfuerzos resulta clave para consolidar a Tlaquepaque como un destino turístico de referencia mundial.

Pérez Segura destacó que Tlaquepaque cuenta con una identidad propia y un reconocimiento nacional e internacional, gracias a su distinción como Pueblo Mágico, así como por sus tradiciones, artesanías, gastronomía, arquitectura y, principalmente, por su gente.

Por su parte, Brenda del Toro afirmó que asume la presidencia de Destino Tlaquepaque con responsabilidad y compromiso, y aseguró que se trabajará con una visión compartida para posicionar al municipio ante los ojos del mundo.

La nueva presidenta de la asociación coincidió con la alcaldesa en que el próximo Mundial de Futbol representa una oportunidad estratégica para proyectar a Tlaquepaque en el ámbito internacional, por lo que se impulsarán acciones en rubros como turismo, artesanías, cultura y comercio, con el objetivo de fortalecer a Destino Tlaquepaque y generar beneficios para el sector.

Al evento asistieron empresarios locales, así como representantes del sector turístico y del gobierno municipal.