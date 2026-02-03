Detenido en “Pueblo Quieto” robó moto Itálika usando pistola para dar toques eléctricos

Detenido por robo de motocicleta en el que la víctima recibió una descarga eléctrica con una pistola Taser

Por haber sido reconocido como participante en el robo de una motocicleta Itálika luego de darle una descarga eléctrica con una pistola Taser al repartidor que usaba el vehículo, un hombre identificado como Antonio “N” fue imputado y vinculado a proceso.

Por ello, el presunto delincuente, quien fue capturado en un operativo realizado la semana pasada en la zona conocida como “Pueblo Quieto”, en Guadalajara, deberá permanecer en prisión preventiva en el complejo penitenciario de Puente Grande.

El robo por el que se le acusa se cometió el pasado 8 de noviembre, en la colonia Miguel Hidalgo, del municipio de Zapopan, en los momentos en que un joven repartidor iba a entregar un pedido utilizando una motocicleta marca Italika, modelo 2024, color blanco, de 125 centímetros cúbicos; entonces fue alcanzado por un hombre a bordo de otra motocicleta, quien lo golpeó, lo hizo caer y después lo amenazó con un arma de fuego.

En eso, se presentó a pie, un segundo individuo que golpeó en la cara a la víctima y le dio una descarga eléctrica con una pistola tipo Taser. Los agresores huyeron en las dos motocicletas -la de la víctima y la de uno de los delincuentes-.

Poco después la moto robada fue recuperada cuando una persona que no habría participado en el atraco, fue sorprendida usando dicho vehículo.

Agentes de la Fiscalía del Estado detuvieron hace unos días a Antonio “N” en un operativo implementado en la zona conocida como “Pueblo Quieto”, y fue identificado por la víctima como uno de los presuntos ladrones, “por lo que se le cumplimentó una orden de aprehensión por robo calificado”, según informó la dependencia.

El detenido fue vinculado a proceso por un juez, quien ordenó que debe permanecer en prisión preventiva oficiosa por seis meses como medida cautelar mientras se dicta una sentencia.