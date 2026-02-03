Sospechan de indigente por incendios de autos en Guadalajara; investigadores ya lo arrestaron

FOTO: Protección Civil y Bomberos GDL / Captura de pantalla

La incógnita sobre los incendios de varios automóviles ocurridos durante las primeras horas del pasado domingo 1 de febrero en las colonias Moderna, Mexicaltzingo y Ferrocarril, del municipio de Guadalajara, parece que empieza a desmadejarse con la captura de un indigente sospechoso de lo que pudieran considerarse como actos vandálicos.

La Fiscalía de Jalisco identificó y localizó este martes 3, al presunto responsable de los daños por fuego cometidos en forma intencional contra vehículos que pernoctaban en la vía pública.

La corporación señaló que Medardo “N” podría ser el responsable “de algunos incendios registrados recientemente, y con su captura se investiga si entre ellos se encuentran algunos de los ocurridos el pasado fin de semana en la zona de la colonia Moderna”.

Agregó que en respuesta al “señalamiento de distintas víctimas, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social implementó operativos para lograr la captura del presunto causante, por el delito de daño en las cosas, a través de su Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios”.

Explicó que agentes especiales que montaron un operativo en la confluencia de las avenidas Circunvalación Agustín Yáñez y Chapultepec, “lograron ubicar a un masculino con las características descritas”.

Al identificarse como Policías de Investigación, el hombre se mostró agresivo con los elementos ministeriales a quienes “amenazó verbalmente y comenzó a manotear para evitar ser detenido”.

Sospechoso de quema de autos en Guadalajara

Los investigadores pudieron “tranquilizarlo” y al hacerle una revisión le encontraron “distintas sustancias con características de la droga, así como un envase plástico cuyo interior contenía líquido con olor a gasolina”.

Medardo “N”, de 48 años de edad, y quien se encuentra “en aparente situación de calle, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones”, indicó la Fiscalía del Estado.

14 VEHÍCULOS INCENDIADOS

Aunque no informó un número preciso de los automóviles dañados por incendios, se tiene conocimiento de que la dependencia estatal tiene abiertas cuatro carpetas de investigación por seis vehículos quemados en las colonias Moderna y Mexicaltzingo, y otro expediente más relativo a por lo menos ocho automotores incendiados dentro de un taller situado en la Colonia Ferrocarril.

La cautela de la Fiscalía en cuanto a la información sobre las unidades automotrices afectadas, puede tomarse como indicativo de que aún no se puede presumir que Medardo “N” haya dañado los 14 vehículos.