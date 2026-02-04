Arremete Lomelí contra MC por caso Almaguer; recuerda pasado de Dante Delgado

El senador Carlos Lomelí Bolaños difundió un video en redes sociales en el que lanzó críticas contra Movimiento Ciudadano (MC), al señalar una presunta incongruencia en su postura frente al caso del diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, quien enfrenta señalamientos por antecedentes penales.

En su mensaje, el legislador recordó que MC exige la comparecencia de Almaguer ante el Congreso, pese a que su fundador y líder moral, Dante Delgado, estuvo preso en Veracruz por el delito de peculado, situación que, afirma, el partido omite deliberadamente en el debate público.

“Su fundador, su líder moral, Dante Delgado, estuvo más de 15 meses en prisión por peculado por presuntamente robarle al pueblo de Veracruz 450 millones de pesos”, recuerda Lomelí.

El senador califica esta postura como un acto de persecución política y sostuvo que MC ha abandonado los principios que en el pasado defendió, como la eliminación de la carta de antecedentes penales y la protección de derechos humanos.

Lomelí también arremetió contra la postura del partido naranja respecto al aumento a la tarifa del transporte público, al contrastar su actuación en Jalisco con la de Veracruz, donde legisladores de MC promovieron acciones legales para frenar un incremento menor.

“En Veracruz buscan frenar el alza del transporte por un incremento de dos pesos, pero en Jalisco subir cinco pesos sí les parece perfectamente correcto”, señala.

Finalmente, el senador afirmó que la ciudadanía no olvidará estas contradicciones y advierte que se reflejarán en los próximos ejercicios de participación ciudadana, como la revocación de mandato que busca impulsar en 2027.