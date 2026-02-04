Cae otro incendiario; gobernador señala que quema de autos sería represalia por operativos en “Pueblo Quieto”

Detenido por incendios de vehículos en Guadalajara

Medardo “N”, el indigente arrestado el martes 3, señalado de ser el presunto responsable de incendiar varios autos en Guadalajara el pasado fin de semana, habría sido enviado a cometer dichos actos, en represalia a los últimos operativos policiacos en la zona conocida como “Pueblo Quieto”,

Lo anterior fue informad por el gobernador Pablo Lemus Navarro: “Parece ser que después de los operativos que hicimos en ‘Pueblo Quieto’, algunos delincuentes contrataron a este sujeto para hacer la quema de automóviles como una medida de distracción ante los operativos en ‘Pueblo Quieto’, dijo el mandatario al señalar también que el sospechoso vive en esa parte del municipio de Guadalajara.

Agregó el gobernador que el ahora detenido “llegaba con una estopa con gasolina, lo pegaba al tanque” y les prendía fuego a carros estacionados en la vía pública, sobre calles de colonias como la Moderna.

Pablo Lemus consideró que “algunos delincuentes contrataron a este sujeto para hacer la quema de automóviles como una medida de distracción ante los operativos”.

DETIENEN A OTRO PRESUNTO PIROMANIACO

Por su parte, la Fiscalía del Estado dio a conocer la aprehensión de otro hombre presuntamente implicado en incendios intencionales de vehículos, registrados en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Se trata de Jaime Fernando “N”, quien también habría quemado cajas secas de tráilers y fue detenido por policías municipales de Guadalajara. Él es investigado por el delito de daño en las cosas.

“Se presume que el detenido estaría relacionado con diversos incendios de vehículos, entre ellos la quema de cajas secas de tráiler ocurrida el pasado 27 de enero, así como con otros eventos de características similares registrados en la ciudad”, señaló la Fiscalía.

Esta detención se realizó la noche del 3 de febrero, cuando policías municipales efectuaban un patrullaje en la colonia El Rosario, entre Río Juárez y Río Conchos, y vieron a un sujeto fumando en una pipa de cristal.

Al revisarlo, le localizaron diversos objetos, entre ellos un bote de plástico transparente con gasolina, además de un encendedor de plástico, la pipa de cristal y una bolsa de plástico con “droga”.

“El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien integra inicialmente la carpeta de investigación por el delito de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple, además de continuar con las indagatorias relacionadas con los incendios señalados”, expuso la Fiscalía.

El número de vehículos incendiados recientemente de forma intencional en la vía pública, no ha sido informado con precisión.