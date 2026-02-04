Entrega Vero Delgadillo infraestructura deportiva en La Monumental con inversión de 2 millones de pesos

Con una inversión de 2 millones de pesos, la Presidenta Municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, entregó la rehabilitación de infraestructura deportiva en la colonia Monumental, como parte de la estrategia de recuperación de espacios públicos y promoción del deporte, la salud y la convivencia vecinal.

Martes comunitario (Cortesía)

Las obras se realizaron en el Jardín de los Cisnes, también conocido como Parque de los Venados, donde se rehabilitaron de manera integral las canchas de fútbol y de usos múltiples. Durante el evento, la alcaldesa destacó la importancia del compromiso compartido entre autoridades y ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos.

“Lo que venimos a despertar es el compromiso mutuo de cuidar de nuestra ciudad. Invertimos 2 millones de pesos y el llamado que les hacemos hoy es a cuidar este espacio porque es de todos”, expresó Delgadillo.

Martes comunitario (Cortesía)

Los trabajos incluyeron la limpieza de canales y desagües en ambas canchas; la sustitución total del pasto sintético en la cancha de futbol; así como la reparación de la malla ciclónica y el backstop. En la cancha de usos múltiples se aplicó una base sólida resistente al agua, se dio mantenimiento al mobiliario deportivo, como canastas de basquetbol, y se acondicionó el espacio para la práctica de voleibol.

En atención a las solicitudes vecinales realizadas durante el programa Martes Comunitario, la Presidenta Municipal anunció una inversión adicional de 500 mil pesos para la rehabilitación de banquetas prioritarias que presentan mayor deterioro en la colonia.

Martes comunitario (Cortesía)

“Identificamos banquetas con áreas de oportunidad y le vamos a invertir otros 500 mil pesos a la Colonia Monumental para arreglar banquetas”, señaló.

Asimismo, Vero Delgadillo hizo un llamado a las y los vecinos para cuidar los espacios públicos como patrimonio común de las y los tapatíos.

Como parte de los compromisos establecidos en el Martes Comunitario, también se acordaron acciones adicionales como la revisión y diagnóstico de árboles que requieren poda, el fortalecimiento de los chats vecinales y de seguridad, el incremento de la vigilancia en la zona, así como intervenciones en el entorno de la Secundaria Técnica número 55 y la Plaza de Toros, que incluyen limpieza, alumbrado público y operativos de seguridad.