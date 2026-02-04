El Sistema DIF Guadalajara y Tiendas BARA firmaron una carta de compromiso para dar inicio oficial a la campaña “Redondeo Vecino BARA”, una iniciativa de corresponsabilidad social que busca beneficiar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual y/o Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Impulsan DIF Guadalajara y Tiendas BARA campaña a favor de la niñez y adolescencia con discapacidad intelectual y TEA (Cortesía)

La campaña se desarrollará de enero a junio de 2026 en los estados de Jalisco y Aguascalientes, e invita a la ciudadanía a donar los centavos al cerrar su cuenta de compra en cualquiera de las Tiendas BARA participantes.

Los recursos recaudados serán destinados a la adquisición de material lúdico, equipo didáctico y juegos especializados que fortalecen las terapias de estimulación del programa de atención que opera el Sistema DIF Guadalajara, enfocado en el desarrollo integral de la niñez y adolescencia con discapacidad intelectual y TEA.

El donativo se aplicará en todas las Tiendas BARA con presencia en ambos estados, lo que permitirá que miles de personas se sumen de manera sencilla, voluntaria y solidaria a esta causa, generando un impacto positivo directo en la calidad de vida de las y los beneficiarios.

Con este convenio, el Sistema DIF Guadalajara y Tiendas BARA refrendan su compromiso con la inclusión, la responsabilidad social y el bienestar de la niñez y adolescencia, impulsando acciones que fortalecen el acceso a servicios especializados y promueven una sociedad más equitativa.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes la presidenta del Sistema DIF Guadalajara, Gabriela Barragán Barragán; la directora general del organismo, Verónica Gutiérrez Hernández; así como el gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Tiendas BARA, Carlos Alonso Arroyo.