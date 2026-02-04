Invita la presidenta del PRI a tres magistrados a que conozcan el manantial de Colomos III

Imagen de los pinos en Colomos III. Dentro del parque está el manantial de La Campana.

Para evitar que parte del bosque Los Colomos III se pierda ante los tribunales agrarios, la presidenta estatal del PRI Laura Haro Ramírez, anunció que visitará en sus oficinas a los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que llevan el caso para conocer el estatus jurídico del expediente que por ahora le da la posesión de 1.6 hectáreas al ejido Zapopan, en especial, sobre el manantial de La Campana.

La dirigente partidista dijo que los invitará a qué hagan una visita al lugar y conozcan la importancia ambiental del bosque y donde se localiza el manantial de La Campana, para que vean la afectación que tendría el área natural si lo desincorporan de la propiedad pública.

“Nuevamente las autoridades jurisdiccionales le pretenden dar revés a nuestro gran bosque de los Colomos a este predio donde se encuentra el manantial de La Campana. El manantial es espectacular, custodiado por el SIAPA y abastece de agua a miles de hogares del municipio de Zapopan y Guadalajara y vemos que hoy esta situación se encuentra en un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, acabo de firmar las solicitudes de audiencia para que nos atiendan los magistrados”, señaló.

La presidenta estatal del PRI señaló que los magistrados deben tener sensibilidad a la hora de impartir justicia y tomar en cuenta el derecho ambiental que tiene la población aledaña a Colomos III.

“Yo estoy convencida que no se puede impartir justicia desde la comodidad de un escritorio, hay que conocer de que se habla. Así que acudiré con la magistrada Sandra Elizabeth Ramírez Aguilera, con el magistrado Jacobo Troncoso Ávila y con el magistrado Alberto Carrillo Ruvalcaba, todos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, como lo hice la ocasión pasada para hablar con los magistrados de la Sala Superior de Justicia Administrativa y que hicimos un alegato de oídas –así se llama- expusimos el mapa, el tema, este es el valor ambiental”, subrayó.

Laura Haro anticipó que presentará un juicio de amparo para exigir a la Consejería Jurídica del Gobierno de Jalisco, que le dé acceso a los detalles de la defensa jurídica del caso Colomos III. Todo indica que ha sido un trabajo jurídico deficiente, finalizó.