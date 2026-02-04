Presuntos homicidas abatidos en La Alameda portaban pistola robada a policías viales asesinadas en El Salto

A los dos hombres que se enfrentaron la tarde del martes con investigadores y municipales de Tlajomulco de Zúñiga, les fue hallada una de las pistolas robadas a dos mujeres agentes viales asesinadas el 11 de noviembre de 2025, cuando revisaban un automóvil con vidrios polarizados en El Salto.

Tanto el gobernador Pablo Lemus como la Fiscalía de Jalisco dieron a conocer dicha versión.

“Uno de estos delincuentes abatido ayer en el operativo de detención, el arma que portaba fue la que le robaron a nuestra policía vial en aquel asesinato cobarde de las dos mujeres policías viales; habían matado también presuntamente a las dos oficiales viales”, señaló el mandatario estatal.

Por su parte, la Fiscalía informó que “los dos hombres armados que ayer (martes 3 de febrero) se enfrentaron a Policías de Investigación y municipales en Tlajomulco de Zúñiga, estaban involucrados en la muerte de dos policías viales ocurrida el pasado mes de noviembre, de acuerdo con los indicios fijados en el sitio.

“De las investigaciones se desprende que una de las armas aseguradas en el lugar de los hechos —en la carretera a El Salto, en la colonia La Alameda, en Tlajomulco de Zúñiga—, y que fue utilizada por uno de los agresores, pertenecía a una de las dos policías viales que fueron privadas de la vida el pasado 11 de noviembre".

MULTIHOMICIDAS

De confirmarse el anterior dato, los dos hombres que intercambiaron balazos con los oficiales, estarían involucrados en cuatro homicidios: entre ellos el de don José, persona de 62 años a quien le dieron un tiro en la cabeza cuando los agresores salían de asaltar una papelería en El Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el 21 de enero pasado.

Otro lo habrían cometido, un día antes, el 20 de enero, en un gimnasio ubicado en la zona de La Alameda, en agravio de una persona del sexo masculino, de aproximadamente 45 años, a quien aparentemente dispararon en una agresión directa.

Los otros crímenes en su haber serían los cometidos el martes 11 de noviembre de 2025, en contra de las agentes de la Policía Vial de Jalisco Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28, luego de que ellas pretendían revisar un automóvil Nissan Tsuru, de color naranja, con vidrios polarizados, en Colonia Lomas de San Juan, en el municipio de El Salto.

Por una revisión de rutina asesinaron a dos mujeres integrantes de la Policía Vial de Jalisco

¿EL QUE A HIERRO MATA A HIERRO MUERE?

Los sujetos involucrados en esa lista de muertes a balazos fueron detectados en calles de la Colonia La Alameda, a través de un operativo implementado la tarde de este 3 de febrero, con participación del sistema C5, policías de investigación -de la Fiscalía del Estado- y agentes municipales de Tlajomulco de Zúñiga, quienes rastreaban una Jeep Cherokee identificada como utilizado en varios delitos.

“Al momento de marcarles el alto, los tripulantes del vehículo se enfrentaron a tiros con las autoridades, por lo que se repelió el ataque. Las balas de los presuntos causantes impactaron en las patrullas de ambas corporaciones, sin embargo, no se registraron agentes lesionados”, aseguró la Fiscalía.

En el interior del automotor de los sospechosos “viajaban dos masculinos, uno de los cuales quedó abatido mientras que el segundo fue detenido en calidad de lesionado”, indicó la dependencia.

Horas después este último también expiró por las lesiones de bala que los elementos policiacos le hicieron al repeler el ataque.

BUSCAN A UN TERCER IMPLICADO

Se informó que la Vicefiscalía en Investigación Criminal continúa con las indagatorias que permitan dar con “un tercer cómplice de estos hechos”, en contra de quien ya existe una orden de aprehensión.

L