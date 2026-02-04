Propone el PRI que se exija a candidatos pruebas de control de confianza para las elecciones de 2027

Al micrófono, Laura Haro, presidenta del PRI en Jalisco. Buscarán una reunión con la presidenta del IEPC, para hacer reformas al Código Electoral local.

El Código Electoral de Jalisco tiene que reformarse para exigir que se apliquen exámenes de control de confianza, exámenes toxicológicos y pruebas psicométricas, a quienes aspiren a una candidatura, advirtió la presidenta estatal del PRI, Laura Haro Ramírez.

Los requisitos para competir para ser regidor, alcalde o diputado, tienen que ser más estrictos para evitar que se repita un caso como el del legislador del PT, Leonardo Almaguer Castañeda, quien tiene antecedentes penales por robo calificado y delincuencia organizada, en 2004.

“Yo estoy a favor de que uno de los requisitos –ya exigibles por la Constitución- sea exámenes de control y confianza para todas y todos quienes aspiren a ser representantes de la gente. A todas y a todos: Polígrafo, toxicológico, psicométrico y también examen de salud. Las personas jaliscienses merecemos saber quiénes son, qué vínculos tienen y cuáles son sus condiciones de salud en general”, puntualizó.

Laura Haro dijo que hay tiempo suficiente para abrir un diálogo y revisar cuáles son las reformas necesarias que establezcan nuevas reglas en la validación de las candidaturas en los comicios de 2027 y 2030.

A su vez, la diputada del PRI, María del Refugio Camarena, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló que se analizará en esa instancia la propuesta que hizo el coordinador parlamentario de MC, José Luis Tostado, para que Leonardo Almaguer comparezca ante el pleno del Congreso y presente sus argumentos de por qué ocultó sus antecedentes penales por robo calificado y delincuencia organizada.

“En este caso, se atenderá la solicitud de comparecencia, pero sin que esto se vuelva un linchamiento mediático para el legislador del Partido del Trabajo. El caso del diputado Leonardo Almaguer no es un caso menor y eso lo debemos aclarar, no debe pasar de largo. Por ello, plantearé formalmente en la Junta de Coordinación Política una reunión técnica con la presidenta del IEPC, para tener elementos técnicos para legislar y fortalecer la Constitución, la ley y los lineamientos para el proceso electoral de 2027 y 2030”, precisó.

La dirigencia priista hizo nuevas críticas a Morena, por llevar como aliados a candidatos con antecedentes penales, y no solo por el caso de Leonardo Almaguer, sino del propio presidente estatal del PT, José Luis Sánchez González, quien es diputado federal y también cometió delitos en Nayarit en los años 90 y enfrentó cinco denuncias en Jalisco por diversos delitos en años recientes.