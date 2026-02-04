Tlajomulco lanza plataforma de autofacturación para facilitar el pago del predial y agua potable

Con el objetivo de mejorar la experiencia de la ciudadanía y fortalecer la eficiencia en la recaudación, el Gobierno de Tlajomulco, a través de la Tesorería Municipal, lanzó una nueva plataforma de autofacturación que permite a las y los contribuyentes generar sus facturas de manera rápida, sencilla y sin intermediarios, durante el periodo de pago del impuesto predial y del servicio de agua potable.

El tesorero municipal, Christian Castro Castro, explicó que esta innovación forma parte de una actualización integral del sistema de recaudación, con la que se han optimizado tanto los pagos presenciales como los esquemas de autopago.

Detalló que la herramienta responde a una necesidad operativa, ya que anteriormente la Tesorería elaboraba alrededor de 47 mil facturas anuales de manera manual, lo que implicaba procesos tardados y una mayor carga administrativa.

“Entonces, el contribuyente lo va a poder realizar por sí solo desde el portal. Vamos a agregar un código QR en el recibo oficial para que los enlace al portal de facturación y, adicionalmente, en el portal de la Tesorería vamos a integrar un enlace que también los llevará al portal de facturación”, señaló Castro Castro.

Para utilizar el servicio, las y los contribuyentes deben ingresar al sitio www.facturacion.tlajomulco.gob.mx, donde en cuestión de minutos se genera la factura correspondiente. Es indispensable contar con el número de recibo, el importe exacto con centavos, capturar los datos fiscales y proporcionar un correo electrónico.

El sistema emite la factura de manera automática e inmediata, lo que elimina filas, correos y tiempos de espera innecesarios. Destaca el gobierno municipal que gracias a estas mejoras se registran cifras históricas de recaudación, al alcanzar al cierre de enero cerca de 580 millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 60 por ciento de lo obtenido durante todo el año anterior por este concepto.

Finalmente, el Gobierno de Tlajomulco reiteró el llamado a la población a seguir participando con corresponsabilidad en el pago de sus contribuciones, las cuales se traducen en obras públicas, servicios y proyectos que impulsan el desarrollo del municipio.