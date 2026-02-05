Caso Clarisa: los bloqueos que derivaron en la prisión del chofer que ebrio, provocó muerte en Puerto Vallarta

FOTO: Facebook ZMG Noticias

El 12 de enero de este año, en la avenida principal de Puerto Vallarta, el bulevar Francisco Medina Ascencio, ocurrió un choque automovilístico que dos semanas después cobró la vida de una mujer; el causante del fatal accidente había librado la prisión, pero tras la decidida actuación del Ministerio Público luego de una serie de manifestaciones por parte de los familiares de la víctima que incluyeron bloqueos en la zona del aeropuerto, el homicida imprudencial ha quedado bajo prisión preventiva.

El día de los hechos, un hombre identificado como Erick Roberto “N” se desplazaba en una camioneta Kia Sportage, de color negro, sin placas de circulación y a exceso de velocidad, por los carriles centrales del bulevar principal del puerto; al llegar al cruce con la Avenida Fluvial Vallarta, en la Zona Hotelera Norte, se pasó el semáforo en rojo y embistió a un coche Kia Río que iba dando vuelta con la luz en verde.

En el auto Río, iba una mujer que sufrió contusión difusa de cráneo y traumatismo abdominal debido a lo cual dejó de existir el 27 de enero.

Supuestamente, el conductor que provocó el percance tuvo que ser hospitalizado también y pero es no quedó detenido.

FOTO: Facebook Vallarta minuto A minuto

Familiares y conocidos de la fallecida, Clarisa Yoselyn Rodríguez Rodríguez, hicieron manifestaciones y cerraron la avenida principal de Puerto Vallarta durante más de 36 horas, con lo que se vieron afectados usuarios del aeropuerto internacional entre otros ciudadanos.

La queja era que agentes viales dejaron ir al automovilista que provocó el mortal suceso y se exigía que se le acusara de homicidio, pues inicialmente la carpeta de investigación se abrió por lesiones.

“Ante la indignación, las movilizaciones de familiares y ciudadanos en Puerto Vallarta que exigían justicia por este hecho, el agente del Ministerio Público intensificó las labores de gabinete y campo para robustecer la carpeta de investigación”, indicó este miércoles 4 de febrero la Fiscalía del Estado.

Inicialmente se había dicho que la audiencia en la que se imputarían cargos al conductor causante se realizaría este viernes 6 de febrero, pero se adelantó y tuvo verificativo el miércoles 4.

Durante la audiencia, en la que se varió el delito de lesiones a homicidio imprudencial, “esta representación social expuso un total de 52 datos de prueba contundentes que acreditan la posible responsabilidad del señalado. Con ello, un juez de control analizó los argumentos y dictó auto de vinculación a proceso por los delitos señalados”, informó la Fiscalía.

Se sabe que entre los indicios presentados por el Ministerio Público está el peritaje pericial de que el chofer imputado iba a 82 kilómetros por hora en una zona máxima de 50, así como el resultado de una prueba de alcoholemia, practicada al presunto 36 horas después del choque, la cual determinó que todavía conservaba alcohol en la sangre.

“Como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, a Erick Roberto “N” se le impuso prisión preventiva justificada por un año, y además se fijaron seis meses para el cierre de la investigación, lo que permitirá el adecuado avance del proceso en espera de una sentencia", informó la Fiscalía.

El chofer acusado por la muerte de Clarisa -quien estaba casada, era madre de un pequeño de 10 años y trabajaba en una repostería- está preso en el reclusorio de Ixtapa.