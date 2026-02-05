Detención del alcalde de Tequila divide posturas entre Morena, PAN y MC

La detención de Diego N, presidente municipal de Tequila, por presuntos actos de extorsión, provocó reacciones encontradas entre los partidos políticos en Jalisco, que fijaron postura luego de la acción emprendida por autoridades federales contra el edil, quien llegó al cargo abanderado por Morena.

A través de un comunicado oficial, la dirigencia estatal de Morena en Jalisco sostuvo que el partido “cree y defiende el Estado de Derecho” y reiteró que “nadie está por encima de la ley”. En el posicionamiento, el Comité Ejecutivo Estatal expresó confianza en que las autoridades actuarán conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizando en todo momento el debido proceso y el derecho a la defensa de la persona investigada. Morena subrayó que será la justicia, y solo la justicia, la que determine responsabilidades, sin privilegios ni excepciones.

El pronunciamiento ocurre luego de que en diciembre de 2025 la presidenta estatal de Morena, Erika Pérez, defendiera públicamente al alcalde de Tequila ante señalamientos por cobros a empresas tequileras. En ese momento, la dirigente aseguró que dichos cobros eran legales y se realizaban porque algunas empresas se negaban a pagar, postura que hoy contrasta con la detención del edil por presuntos actos de extorsión.

Por su parte, el Partido Acción Nacional en Jalisco, cuyo presidente es Juan Pablo Colín, consideró que la detención del presidente municipal era una acción que debía ocurrir ante la gravedad de los señalamientos. Acción Nacional exigió que las autoridades actúen con apego estricto a la ley, sin encubrimientos ni simulaciones, para restablecer la legalidad y garantizar justicia.

El PAN sostuvo que el caso no debe tratarse como un hecho aislado, sino como una muestra del deterioro institucional que, acusó, acompaña a los gobiernos de Morena, señalando una ausencia de filtros y de responsabilidad política al postular perfiles con antecedentes o señalamientos graves.

El blanquiazul añadió que lo ocurrido en Tequila refleja el desorden nacional bajo la llamada Cuarta Transformación y reiteró que el municipio, considerado uno de los principales símbolos de México ante el mundo, merece vivir en paz, con legalidad, seguridad y tranquilidad para su población y el sector productivo.

En tanto, Movimiento Ciudadano, a través de su coordinadora estatal Mirza Flores, celebró la detención en redes sociales. La dirigente afirmó que “hoy es un buen día para la gente de Tequila”, al señalar que la captura del alcalde y de algunos directores municipales permitirá que la ciudadanía tenga la tranquilidad de no ser gobernada por presuntos delincuentes y que las y los empresarios puedan trabajar con la certeza de no ser extorsionados por su propio gobierno.

Flores sostuvo que con esta acción se puso un alto a los abusos de autoridad, la corrupción y la delincuencia, calificando la intervención federal como una buena noticia para el municipio.