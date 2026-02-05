Implementan uso obligatorio de cubrebocas en planteles escolares del AMG

Con el objetivo de cuidar la salud de la comunidad escolar y reducir el riesgo de contagios, autoridades sanitarias implementaron el uso obligatorio de cubrebocas como medida preventiva en los planteles educativos de Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos.

La decisión responde a la necesidad de reforzar acciones de prevención ante el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede tener consecuencias graves e incluso mortales, especialmente en niñas, niños y personas no vacunadas. Las autoridades señalaron que la colaboración de madres, padres, personal docente y alumnado es fundamental para cortar la cadena de contagios.

El sarampión se transmite fácilmente por vía aérea y puede provocar complicaciones como neumonía, encefalitis y otras afectaciones severas a la salud, por lo que el uso de cubrebocas se suma a otras medidas de prevención como el lavado frecuente de manos y la vigilancia de síntomas.

Asimismo, se recordó a la población que la vacunación es la principal herramienta de prevención. En Guadalajara, la vacuna contra el sarampión se encuentra disponible de manera gratuita en las unidades de Cruz Verde, clínicas del IMSS y en los centros de salud de la Secretaría de Salud Jalisco.

La inmunización se realiza principalmente mediante la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, y forma parte del esquema básico de vacunación.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a verificar esquemas de vacunación, atender las recomendaciones oficiales y mantener las medidas sanitarias en beneficio de la salud colectiva.