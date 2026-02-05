Por el momento, diputados no ven necesario intervenir en el Ayuntamiento de Tequila

Los regidores deben elegir al alcalde sustituto de Tequila en las siguientes horas. Plaza principal de Tequila.

Solo en caso de que se genere ingobernabilidad en el municipio de Tequila, el Congreso del Estado intervendrá, ante la detención del presidente municipal, Diego Rivera Navarro, quien está acusado de extorsión y de otros delitos.

Los coordinadores parlamentarios de Morena, MC y PAN en el Congreso de Jalisco, felicitaron al gobierno federal, en concreto, al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, por actuar en contra del alcalde de Tequila y de tres de sus colaboradores en el Ayuntamiento.

Miguel de la Rosa, líder de la bancada morenista, subrayó que la presidenta Sheinbaum actúa “por parejo” cuando hay alcaldes que cometen delitos.

“Hoy vemos que el gobierno federal actúa, independientemente de quien sea la persona, de la identidad partidaria que tenga, hay un compromiso con la ciudadanía para garantizar la justicia y han actuado. Me parece lo que se refleja es una férrea voluntad de la doctora Claudia por garantizarle seguridad a la gente”, precisó De la Rosa.

La legisladora del PAN, Claudia Murguía Torres, dijo que existe confianza en que los ediles de Tequila puedan elegir sin problemas al alcalde interino y con ello retomar el rumbo del municipio que es pueblo mágico de Jalisco.

“No este momento no creo que sea necesario. Veo que Tequila tiene todas las condiciones para poder elegir desde su Cabildo a quien sea el presidente interino. Transcurrido más de un año de la elección eso es lo que corresponde y creo que sí van a imperar -hoy que está el mal fuera-todas las condiciones que se necesiten para que Tequila por fin viva en paz. Me parece muy acertada la detención del gobierno federal y le doy mi reconocimiento público”, aseveró.

A su vez, el líder de la bancada de MC, José Luis Tostado, precisó que habrá que esperar a que los ediles de Tequila resuelvan quien queda al frente del gobierno municipal. Por el momento, no se necesita que los diputados de la Comisión de Gobernación intervengan en el municipio.

“Me parece que es prematuro que, desde el Congreso se tenga que intervenir en el municipio. Han pasado apenas unas horas desde la detención del presidente municipal. En primera instancia es el propio Ayuntamiento que deberán tomar una decisión sobre nombrar a un presidente que sustituya la ausencia temporal de inicio del alcalde”, finalizó.