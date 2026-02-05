Nacional
05 feb 2026 - 11:40 AM
Guadalajara
La Presidenta Municipal destacó acciones para brindar certeza jurídica, agilizar trámites y fortalecer el desarrollo económico y turístico de la ciudad
Refrenda Vero Delgadillo a empresarios que Guadalajara es aliada de quienes invierten y generan empleo
Por
Samantha Lamas
febrero 05, 2026 at 11:24a.m. GMT-6
