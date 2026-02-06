Asume Secretaría de Seguridad acciones de supervisión y vigilancia en el municipio de Tequila

Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y garantizar la tranquilidad de habitantes y visitantes, el Gobierno del Estado de Jalisco informó que la Secretaría de Seguridad asumió de manera provisional las acciones de supervisión y vigilancia en el municipio de Tequila, a través de un mando designado que coordina los ajustes operativos con los comandantes de la Policía Municipal.

Como parte del reforzamiento, fueron desplegados alrededor de 50 elementos de las Policías Regional, Turística y Estatal de Caminos, quienes operan en 11 patrullas y realizan recorridos estratégicos en el Pueblo Mágico, en coordinación con la Policía Municipal, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Durante las labores de inspección y supervisión, se realizó una revisión de armamento, donde se localizó un cartucho calibre .50 ajeno a la corporación y una manopla. En cuanto al parque vehicular y la situación administrativa, no se detectaron irregularidades graves, aunque se levantaron observaciones que quedaron asentadas en las actas correspondientes.

Asimismo, en la evaluación de 147 elementos municipales en materia de control y confianza, se identificó que 16 policías no cuentan con la aprobación requerida, mientras que 18 más no aprobaron, pero tienen posibilidad de ser reevaluados. El resto del personal presenta exámenes aprobados, tanto vigentes como no vigentes, por lo que serán citados para su actualización.

Los 16 elementos no aprobados fueron retirados de las funciones operativas en la vía pública y puestos a disposición del mando provisional para desempeñar labores administrativas, en tanto se desarrolla el proceso correspondiente conforme a protocolo para su posible baja definitiva de la corporación.

Finalmente, se informó que el Consejo Estatal de Seguridad Pública programará las evaluaciones necesarias para regularizar la situación del personal policial y fortalecer la profesionalización de la corporación, con el fin de brindar un servicio más eficiente, confiable y cercano a la ciudadanía.