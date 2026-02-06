Avanza Gobierno de Jalisco con acciones de fortalecimiento en obra pública, promoción turística y cuidado de la salud en la región Lagunas

Con el objetivo de fortalecer la conectividad, impulsar la promoción turística y mejorar los servicios de salud, el Gobierno de Jalisco avanza con acciones estratégicas en la región Lagunas, encabezadas por el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, como parte de su gira de trabajo por la zona.

En el municipio de Amacueca, el mandatario estatal inauguró la primera etapa del ingreso a la delegación Tepec, Tierra de Músicos, una obra realizada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), con una inversión de 15 millones de pesos, que busca mejorar la conectividad y brindar un acceso seguro y digno tanto para habitantes como para visitantes.

Los trabajos incluyeron pavimentación con concreto zampeado y huellas de concreto estampado, banquetas y cruceros seguros, redes hidrosanitarias, jardineras y vegetación, mobiliario urbano, alumbrado vehicular y peatonal, paradero, señalización horizontal, así como la habilitación de cinco módulos de venta, con el propósito de fortalecer la economía local y el turismo.

Durante el evento, el Gobernador destacó que la obra conserva la identidad tradicional del municipio y potenciará su atractivo turístico.

“Es una obra que conserva, sin duda alguna, la tradición rústica de este municipio, y que va a fomentar la actividad turística, el número de visitantes para los distintos productos que Amacueca ofrece”, señaló Lemus Navarro, quien agradeció al Ejido de Tepec por la donación del terreno y las facilidades otorgadas para la ejecución del proyecto.

En el mismo municipio, el Gobernador anunció la intervención de 32 kilómetros de la carretera a Tapalpa, como parte del Plan Carretero Estatal 2025–2030, con una inversión de 80 millones de pesos, además de trabajos permanentes de mantenimiento durante el resto del sexenio, con el fin de garantizar traslados más seguros y eficientes.

Como parte de su gira por la región Lagunas, Lemus Navarro encabezará también en Zacoalco de Torres la entrega de 20 vehículos a la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL), con una inversión de 8.7 millones de pesos, lo que permitirá fortalecer la capacidad operativa y ampliar la cobertura de las acciones de verificación sanitaria tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en las distintas regiones del estado.

Finalmente, el mandatario estatal continuará sus actividades en este municipio con la entrega de la rehabilitación de la calle Abasolo, en la localidad General Andrés Figueroa, además de sostener un diálogo cercano con las y los artesanos locales, con el propósito de impulsar el desarrollo económico y cultural de la región.