Estaban en “anexo” de Ixtlahuacán de los Membrillos 5 desaparecidos; a otro de los internos lo buscaban por narcomenudeo

En un "anexo" estaban 5 desaparecidos y un presunto narcomenudista; el encargado quedó bajo investigación

El operativo en un centro de rehabilitación situado en Ixtlahuacán de los Membrillos dejó como resultado la localización de cinco personas desaparecidas, así como la detención de otro que tenía orden de aprehensión por venta de droga al menudeo; el responsable del lugar quedó bajo arresto para ser investigado.

La acción fue coordinada por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, de la Fiscalía de Jalisco, con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de que un colectivo de personas buscadoras recibió informes de que en el lugar podría haber personas privadas de la libertad.

Al revisar la información de los internos y contrastarla con las bases de datos de personas desaparecidas, así como de órdenes de aprehensión vigentes, se tuvieron distintas coincidencias, señaló la Fiscalía de Jalisco.

Cuatro masculinos, con edades de 27, 36, 45 y 54 años— contaban con denuncia por desaparición interpuestas en septiembre, octubre y noviembre. En las carpetas de investigación correspondientes se estipula que todos ellos habían sido vistos por última vez en Ixtlahuacán de los Membrillos.

Aparte se detectó a un hombre de 33 años que se encontraba en calidad de desaparecido desde el pasado noviembre, también en dicho municipio, aunque por él no se había presentado denuncia.

Los investigadores se percataron de otro que de los internos, identificado como Raúl “N”, de 48 años, se hallaba señalado en las bases de datos de órdenes de aprehensión, pues tenía una vigente por el delito de narcomenudeo. Por lo anterior quedó detenido y fue puesto a disposición del juzgado que lo requería.

“El encargado del establecimiento también quedó detenido para continuar las investigaciones y esclarecer los hechos, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público de Personas Desaparecidas”, indicó la Fiscalía.

La dependencia estatal aseguró que inició con los protocolos correspondientes para que los cinco desaparecidos sean reintegrados a sus familias.

La Fiscalía del Estado anunció que continuará con las actividades estratégicas al interior de los “anexos”.