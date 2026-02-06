Con el objetivo de brindar certeza jurídica a viviendas, terrenos y espacios de uso comunitario, la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco (Prodeur) benefició durante 2025 a aproximadamente 22 mil familias, mediante el Programa de Regularización de Predios Urbanos y Espacios Públicos.

Regulariza Prodeur predios en beneficio de aproximadamente 22 mil familias de Jalisco durante 2025 (Cortesía)

De acuerdo con el informe anual, la Prodeur emitió 800 dictámenes en 36 municipios, distribuidos en 11 regiones del estado, lo que permitió la regularización de 5 mil 442 lotes, con un impacto social directo en 21 mil 768 familias jaliscienses.

Además de la regularización de viviendas y terrenos, el programa permitió otorgar certeza jurídica a 13 espacios públicos, entre ellos cementerios, avenidas y centros históricos, ubicados en los municipios de Sayula, San Diego de Alejandría y Teocaltiche, lo que fortalece el orden urbano y protege el patrimonio colectivo.

En coordinación con autoridades municipales, la Prodeur participó también en el proceso de validación para la entrega de 2 mil 136 títulos de propiedad en 21 municipios del estado, destacando Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Atenguillo y Ahualulco de Mercado como los municipios con mayor número de beneficiarios.

El Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Noé Saúl Ramos García, explicó que la regularización permite dar orden y certeza jurídica a predios que carecen de documentación legal, lo que impacta directamente en la seguridad patrimonial de las familias.

“La aplicación de la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos tiene un impacto directo y positivo: brinda certeza jurídica a las personas sobre sus viviendas y terrenos, y fortalece a los municipios al ampliar su padrón predial, lo que se traduce en más recursos para obras y servicios que benefician a la comunidad”, señaló.

Por su parte, José Pablo Mercado Espinoza, Director de Regulación y Ordenamiento de los Centros de Población de la Prodeur, detalló que una vez que las personas interesadas presentan su solicitud, se realiza una revisión integral del caso, con estudios técnicos y verificación del cumplimiento legal, en coordinación con la Comisión Municipal de Regularización (Comur).

“Una vez autorizado el proceso, el Ayuntamiento declara la regularización y se avanza en la titulación, lo que permite a las familias recibir su título de propiedad y acceder a mejores servicios”, explicó.

Durante 2025, la Prodeur mantuvo coordinación permanente con los 125 ayuntamientos del estado, lo que permitió capacitar a servidoras y servidores públicos municipales, además de brindar asesoría técnica individual a autoridades y habitantes de 23 municipios.

Las oficinas de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco se encuentran abiertas al público de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, en Avenida Hidalgo #1971, Guadalajara. Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse al 33 36 30 46 19 o consultar sus redes sociales en Facebook: Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco e Instagram: @prodeurjal.