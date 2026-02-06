Supervisa Vero Delgadillo avances en obras de rehabilitación en Unidad Habitacional Villas de San Juan; invierte GDL más de 20 millones de pesos

Con una inversión superior a 20 millones de pesos, la Presidenta Municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, realizó un recorrido de supervisión por la Unidad Habitacional Villas de San Juan, donde se ejecutan obras de rehabilitación integral para mejorar las condiciones de vivienda, la movilidad y el entorno urbano.

invierte GDL más de 20 millones de pesos (Cortesía)

Del total de recursos, 9.7 millones de pesos fueron destinados por el Municipio de Guadalajara a obras comprometidas durante los Martes Comunitarios, enfocadas en mejorar la iluminación pública, la movilidad peatonal y la seguridad vial, mediante la habilitación de cruceros seguros, reparación de banquetas y la instalación de 80 puntos de luz.

“Hace algunos meses vine y caminé con ustedes en un Martes Comunitario, donde registramos todo lo que necesitaban. Hoy podemos decirles que esos compromisos ya se cumplieron. La inversión en banquetas, cruceros seguros, luminarias y puntos de luz fue de 9.7 millones de pesos”, destacó la alcaldesa.

De manera paralela, el Gobierno de Guadalajara participa en el programa estatal “Enchulemos Jalisco”, en el que, en coordinación con el Gobierno del Estado, se destina una inversión conjunta de 45 millones de pesos, de los cuales 11.5 millones corresponden a aportación municipal. Este proyecto se desarrolla en colaboración con la asociación Corazón Urbano y busca mejorar integralmente las condiciones de vivienda y el entorno urbano.

La titular de la Secretaría de Asistencia Social, Priscilla Franco, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil para transformar las colonias.

“La ciudad va cambiando gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado, el municipio y las y los vecinos. Vamos a estar al pendiente de que esta obra concluya al 100 por ciento, como se merece la comunidad”, señaló.

Durante el recorrido, Vero Delgadillo y Priscilla Franco, acompañadas de Silvia Camarena, presidenta del Consejo Social de la colonia, y Gabriel Altamirano Hernández, consejero de Corazón Urbano, constataron que el programa presenta un avance del 85 por ciento.

El proyecto contempla la rehabilitación de 45 módulos habitacionales, con beneficio directo para 400 viviendas y alrededor de 2 mil personas, en un área aproximada de 2.5 hectáreas, que incluye la intervención de más de 60 mil metros cuadrados entre espacios exteriores, interiores y herrería.

Los trabajos incluyen remodelación de fachadas, aplanados, reparación de banquetas levantadas, pintura de herrería, aplicación de pintura vinílica, retiro de tejas, reparación de cubiertas y colocación de impermeabilizante acrílico, con el objetivo de dignificar los espacios y elevar la calidad de vida de las familias.

Vecinas y vecinos de Villas de San Juan reconocieron la labor de intervención urbana, así como el impacto positivo de la estrategia de seguridad de proximidad implementada en la zona.

Las obras continuarán de manera intensiva durante las próximas semanas y se prevé que queden concluidas y sean entregadas a la comunidad a finales del mes de marzo.